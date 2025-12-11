Οι ευχές του Παναιτωλικού για τα 100 χρόνια του ΟΦΗ
Ο Παναιτωλικός ευχήθηκε στον ΟΦΗ για τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του με ένα εκπληκτικό σκίτσο
Ποδοσφαιρικός πολιτισμός, υγιής ανταγωνισμός, ευγενής άμιλλα, όπως και να το πει ο καθένας πέφτει... μέσα. Και φυσικά αναφερόμαστε στην κίνηση της ομάδας του Παναιτωλικού να ευχηθεί στην ομάδα του ΟΦΗ για τα 100 χρόνια "ζωής" της, με ένα εντυπωσιακό σκίτσο.
Αναλυτικά:
Ο ΟΦΗ συμπληρώνει 100 χρόνια από την ίδρυσή του!
Η ΠΑΕ Παναιτωλικός του εύχεται χρόνια πολλά, με επιτυχίες, μέσα κι έξω από τα γήπεδα.