Οι ευχές του Παναιτωλικού για τα 100 χρόνια του ΟΦΗ

Οnsports Τeam

Ο Παναιτωλικός ευχήθηκε στον ΟΦΗ για τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του με ένα εκπληκτικό σκίτσο

Ποδοσφαιρικός πολιτισμός, υγιής ανταγωνισμός, ευγενής άμιλλα, όπως και να το πει ο καθένας πέφτει... μέσα. Και φυσικά αναφερόμαστε στην κίνηση της ομάδας του Παναιτωλικού να ευχηθεί στην ομάδα του ΟΦΗ για τα 100 χρόνια "ζωής" της, με ένα εντυπωσιακό σκίτσο.

Αναλυτικά:

Ο ΟΦΗ συμπληρώνει 100 χρόνια από την ίδρυσή του!

Η ΠΑΕ Παναιτωλικός του εύχεται χρόνια πολλά, με επιτυχίες, μέσα κι έξω από τα γήπεδα.