Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Οι ευχές του Παναιτωλικού για τα 100 χρόνια του ΟΦΗ
Οnsports Τeam 11 Δεκεμβρίου 2025, 13:48
SUPER LEAGUE

Οι ευχές του Παναιτωλικού για τα 100 χρόνια του ΟΦΗ

Ο Παναιτωλικός ευχήθηκε στον ΟΦΗ για τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του με ένα εκπληκτικό σκίτσο 

Ποδοσφαιρικός πολιτισμός, υγιής ανταγωνισμός, ευγενής άμιλλα, όπως και να το πει ο καθένας πέφτει... μέσα. Και φυσικά αναφερόμαστε στην κίνηση της ομάδας του Παναιτωλικού να ευχηθεί στην ομάδα του ΟΦΗ για τα 100 χρόνια "ζωής" της, με ένα εντυπωσιακό σκίτσο. 

Αναλυτικά:

Ο ΟΦΗ συμπληρώνει 100 χρόνια από την ίδρυσή του!

Η ΠΑΕ Παναιτωλικός του εύχεται χρόνια πολλά, με επιτυχίες, μέσα κι έξω από τα γήπεδα.



Ροή ειδήσεων

EUROPA LEAGUE
Μπενίτεθ: «Αλλάζουμε πολλά πράγματα στον Παναθηναϊκό και ο πρόεδρος βοηθάει σε αυτό»
24 λεπτά πριν Μπενίτεθ: «Αλλάζουμε πολλά πράγματα στον Παναθηναϊκό και ο πρόεδρος βοηθάει σε αυτό»
EUROLEAGUE
Αταμάν: «Αν πάμε στο Final-4 θα το κερδίσουμε»
39 λεπτά πριν Αταμάν: «Αν πάμε στο Final-4 θα το κερδίσουμε»
ΜΠΑΣΚΕΤ
«Κύριε Λιόλιο, στην ΕΟΚ όλα καλά;»
55 λεπτά πριν «Κύριε Λιόλιο, στην ΕΟΚ όλα καλά;»
CHAMPIONS LEAGUE
Μπενφίκα: Ο Μουρίνιο εξήγησε γιατί άφησε εκτός ενδεκάδας τον Παυλίδη
1 ώρα πριν Μπενφίκα: Ο Μουρίνιο εξήγησε γιατί άφησε εκτός ενδεκάδας τον Παυλίδη
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved