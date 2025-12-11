ΕΠΟ: Αυτή είναι η ώρα της σέντρας του Super Cup

Οnsports Τeam

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε την ώρα έναρξης του Super Cup μεταξύ ΟΦΗ και Ολυμπιακού, στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Όπως ήταν γνωστό η ποδοσφαιρική δράση για το 2026 θα κάνει σέντρα στο Παγκρήτιο Στάδιο, στις 3 Ιανουαρίου, όπου ο νταμπλούχος Ολυμπιακός και ο φιναλίστ του Κυπέλλου ΟΦΗ θα αναμετρηθούν για το Super Cup. Η ΕΠΟ αναβιώνει το θεσμό έπειτα από 18 χρόνια και πλέον έγινε γνωστή η ώρα της σέντρας του αγώνα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Ομοσπονδίας ο αγώνας θα κάνει σέντρα στις 21:00.