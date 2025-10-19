Ομάδες

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Οι ενδεκάδες που επέλεξαν Νίκολιτς και Λουτσέσκου για το ντέρμπι «Δικεφάλων»
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 19 Οκτωβρίου 2025, 20:14
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Οι ενδεκάδες που επέλεξαν Νίκολιτς και Λουτσέσκου για το ντέρμπι «Δικεφάλων»

Δείτε τις ενδεκάδες που επέλεξαν οι Μάρκο Νίκολιτς και Ραζβάν Λουτσέσκου, ενόψει ντέρμπι «Δικεφάλων», ΑΕΚ – ΠΑΟΚ, για την 7η αγωνιστική της Super League.

Ντέρμπι κορυφής στην «OPAP Arena», όπου η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ.

Η νίκη του Ολυμπιακού στη Λάρισα επί της ΑΕΛ, τον έφερε στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με την ΑΕΚ. Ως εκ τούτου το ντέρμπι της «Ένωσης» με τον «Δικέφαλο του Βορρά», αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς το αποτέλεσμά του δεδομένα θα φέρνει ανακατατάξεις στις πρώτες θέσεις.

Το μεγάλο ερωτηματικό όσον αφορά στην ενδεκάδα του Νίκολιτς ήταν ο Αρόλντ Μουκουντί, ο οποίος τελικά είναι διαθέσιμος και βρίσκεται στις βασικές επιλογές του Σέρβου τεχνικού. Φανέλα βασικού πήραν επίσης οι Γκρούγιτς και Ζοάο Μάριο. Όσον αφορά στον Ραζβάν Λουτσέσκου, επέλεξε τους Τόμας Κεντζιόρα και Ντέγιαν Λόβρεν για το κέντρο της άμυνας.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα, Βίντα, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Μαρίν, Κουτέσα, Γιόβιτς, Κοϊτά, ενώ στον πάγκο είναι οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Οντουμπάτζο, Πένραϊς, Χρυσόπουλος, Γιόνσον, Πινέδα, Μάνταλος, Λιούμπιτσιτς, Πιερό, Καλοσκάμης, Ελίασον.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Κετζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεβ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γιακουμάκης, ενώ στον πάγκο είναι οι: Γκουγκεσασβίλι, Μοναστηρλής, Σάστρε, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Καμαρά, Μπιάνκο, Πέλκας, Ιβανούσετς, Ντεσπόντοφ, Τσάλοφ.

