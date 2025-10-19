Ομάδες

LIVE ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Το ντέρμπι «Δικεφάλων» για την κορυφή της Super League
19 Οκτωβρίου 2025, 20:38
LIVE ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Το ντέρμπι «Δικεφάλων» για την κορυφή της Super League

Δείτε LIVE την εξέλιξη του ντέρμπι «Δικεφάλων», ΑΕΚ – ΠΑΟΚ, για την 7η αγωνιστική της Super League.

Ντέρμπι κορυφής στην «OPAP Arena», όπου η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ.

Η νίκη του Ολυμπιακού στη Λάρισα επί της ΑΕΛ, τον έφερε στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με την ΑΕΚ. Ως εκ τούτου το ντέρμπι της «Ένωσης» με τον «Δικέφαλο του Βορρά», αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς το αποτέλεσμά του δεδομένα θα φέρνει ανακατατάξεις στις πρώτες θέσεις.

Η ΑΕΚ θέλει τη νίκη για να μείνουν μόνοι πρώτοι στη βαθμολογία στο +3 από τον Ολυμπιακό, ενώ αν αντίστοιχα επικρατήσει ο ΠΑΟΚ, τότε θα περάσει εκείνος στην κορυφή.

Το ΠΑΟΚ - ΑΕΚ σε... αριθμούς

Ο ΠΑΟΚ έμεινε αήττητος στις τρεις τελευταίες επισκέψεις του για το πρωτάθλημα στη Νέα Φιλαδέλφεια, αφού για το 2024-25 στην κανονική διάρκεια υπήρξε ισοπαλία 1-1 και για τα Playoffs επικράτησε με 3-2, ενώ και η αναμέτρηση τους για τα Playoffs της σεζόν 2023-24 ολοκληρώθηκε με ισοπαλία 2-2.

Για τέταρτη διαδοχική χρονιά και πέμπτη στα έξι τελευταία χρόνια, η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ μήνα Οκτώβριο. Συνολικά στο παρελθόν υπάρχουν πέντε μεταξύ τους ματς για τον 10ο μήνα του χρόνου, με τους Κιτρινόμαυρους να έχουν δύο νίκες με 2-0, τον ΠΑΟΚ να έχει μια νίκη με 1-0 και να έχουν σημειωθεί και δύο ισοπαλίες. Στις αναμετρήσεις τους που έχουν γίνει Οκτώβριο στη Θεσσαλονίκη ο ΠΑΟΚ έχει τρεις νίκες σε τρία ματς.

Η τελευταία τους αναμέτρηση που δεν σημειώθηκαν γκολ με γηπεδούχο την ΑΕΚ ήταν στις 15 Ιουλίου 2020 για τα Playoff της Super League. Η πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων έγινε στη Νέα Φιλαδέλφεια έγινε στις 8 Μαΐου 1960 και τελείωσε με 3-1 υπέρ της ΑΕΚ.

Δείτε LIVE την εξέλιξη του ντέρμπι «Δικεφάλων», ΑΕΚ – ΠΑΟΚ



