Live Super League: Η «μονομαχία» Άρη – Παναθηναϊκού στη Θεσσαλονίκη
Onsports Team 19 Οκτωβρίου 2025, 19:05
SUPER LEAGUE

Δείτε την εξέλιξη του αγώνα από το «Κλεάνθης Βικελίδης» με τον Άρη να φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Σπουδαίο ματς στο «Κλεάνθης Βικελίδης» της Θεσσαλονίκης. Ο Άρης υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για την 7η αγωνιστική της Super League, σε μία απ’ τις παραδοσιακές «μάχες» του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και αυτή τη φορά το «πρέπει» είναι μεγάλο και για τις δύο ομάδες.

Οι γηπεδούχοι προέρχονται από βαριά ήττα με τον ΟΦΗ, αλλά και την ισοπαλία με τον Πανσερραϊκό. Οπότε αναζητούν αποτέλεσμα που θα τους δώσει βαθμούς και ψυχολογία.

Οι «πράσινοι» έχουν δύο σερί νίκες με Παναιτωλικό και Ατρόμητο, όμως το άσχημο ξεκίνημά τους στο πρωτάθλημα τους έχει αναγκάσει να… τρέχουν. Ο Κόντης δεν έχει στη διάθεσή του Πελίστρι, Σάντσες και Ντέσερς, ενώ για τους γηπεδούχους δεν παίζει ο Ράτσιτς.

ΑΡΗΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

66 ΑΓΩΝΕΣ

22 ΝΙΚΕΣ ΑΡΗΣ

19 ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

25 ΝΙΚΕΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΓΚΟΛ: 63-68

Διαιτητής: Τσβάιερ

Βοηθοί: Κέμπτερ, Ντιτς

4ος: Τσιμεντερίδης

VAR / AVAR: Περλ / Τζήλος

Δείτε την εξέλιξη της αναμέτρησης από τη Θεσσαλονίκη, με τον Άρη και τον Παναθηναϊκό να ψάχνουν τους βαθμούς:

Newsbomb.gr

 


