Παναιτωλικός – ΟΦΗ 4-2: Επική ανατροπή και χαμόγελα για τους Αγρινιώτες

Onsports Team

Ενώ βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ, ο Παναιτωλικός κατάφερε να κάνει σπουδαία επιστροφή και να νικήσει το ματς με τον ΟΦΗ – Καθοριστική η αποβολή του Ανδρούτσου.

Παναιτωλικός και ΟΦΗ χάρισαν ένα απ’ τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια της σεζόν, ειδικά με όσα έγιναν στο δεύτερο μέρος. Οι γηπεδούχοι επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα και με ανατροπή θριάμβευσαν 4-2 επί των Κρητικών. Οι οποίοι είδαν ξανά παίκτη τους να αποβάλλεται σε κρίσιμο σημείο του ματς.

Το πρώτο μέρος ήταν αρκετά κακό, με τους φιλοξενούμενους να είναι πιο πιεστικοί. Το δεύτερο μέρος άρχισε εκπληκτικά. Ο ΟΦΗ προηγήθηκε στο 50’ με πέναλτι, ο Παναιτωλικός ισοφάρισε στο 53’ και τρία λεπτά μετά οι φιλοξενούμενοι πήραν ξανά προβάδισμα. Η καθοριστική φάση ήταν το πέναλτι που έκανε ο Ανδρούτσος και αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη (στο 83' αποβλήθηκε και ο Στάγιτς του Παναιτωλικού). Έτσι ήρθε και η ισοφάριση και το αριθμητικό πλεονέκτημα των γηπεδούχων. Οι οποίοι σημείωσαν δύο γκολ και πήραν την μεγάλη νίκη.

Έτσι ο Παναιτωλικός ανέβηκε στους 7 βαθμούς, ενώ ο ΟΦΗ έμεινε στους 6.

Το ματς άρχισε αρκετά σφιγμένα και για τις δύο ομάδες. Δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν κινδύνους και είναι χαρακτηριστικό πως η πρώτη καλή στιγμή ήρθε στο 30’. Με τον Νους να κοντρολάρει ωραία, αλλά να τελειώνει άστοχα τη φάση.

Έτσι το ματς οδηγήθηκε στην ανάπαυλα χωρίς γκολ και χωρίς συγκινήσεις στο Αγρίνιο, με τους φιλοξενούμενους να είναι ελαφρώς καλύτεροι και δεδομένα πιο πιεστικοί.

Στο 50’ ο Μαυρίας έκανε χέρι και ο διαιτητής υπέδειξε το πέναλτι. Ο Νέιρα ανέλαβε την εκτέλεση και έκανε το 0-1!

Ο Παναιτωλικός «απάντησε» γρήγορα. Στο 53’ έγινε σέντρα από τα δεξιά, ο Μίχαλακ πήρε την κεφαλιά στέλνοντας την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και από εκεί στα δίχτυα για το 1-1!

Ο ΟΦΗ ανέκτησε άμεσα το προβάδισμα. Στο 56’ ο Νέιρα έκανε εξαιρετική ντρίπλα στον Μίχαλακ, γύρισε την μπάλα και ο Λαμπρόπουλος την έστειλε στα δίχτυα για το 1-2!

Στο 63’ ο Ανδρούτσος έπεσε πάνω στον Στάγιτς εντός περιοχής. Υποδείχθηκε πέναλτι, ενώ ο παίκτης του ΟΦΗ αντίκρισε και δεύτερη κίτρινη αφήνοντας την ομάδα του με 10 παίκτες.

Ο Ενκολόλο ανέλαβε την εκτέλεση στο 69’, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 2-2!

Με την ψυχολογία με το μέρος του, ο Παναιτωλικός έκανε την ανατροπή στο 75’. Ο Μίχαλακ έκανε την σέντρα για τον Ενκολόλο, ο Καραχάλιος προσπάθησε να διώξει αλλά η μπάλα στρώθηκε στον Εσπεμπάν που από κοντά έκανε το 3-2!

Στο 80’ οι γηπεδούχοι «καθάρισαν» τη νίκη. Ο Μίχαλακ πέρασε τον Χριστογεώργο και ο Ενκολόλο δε δυσκολεύτηκε απλά να στείλει την μπάλα στα δίχτυα για το 4-2!

Τρία λεπτά μετά αποβλήθηκε ο Στάγιτς γιατί ανέτρεψε αντίπαλο (Σαλσέδο) πριν μπει στην περιοχή και είδε απ' ευθείας την κόκκινη.

Μέχρι το τέλος της αναμέτρησης δεν άλλαξε κάτι και ο Παναιτωλικός επέστρεψε στις νίκες με εντυπωσιακό τρόπο.

Διαιτητής: Κατοίκος

Κίτρινες: Εστεμπάν Ντιέγκο, Κόγιτς, Μπουχαλάκης, Μαυρίας - Ανδρούτσος, Νέιρα, Νους

Κόκκινες: 83' Στάγιτς - 64' Ανδρούτσος (δεύτερη κίτρινη)

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Τσάβες, Μαυρίας (81′ Αγαπάκης), Κόγιτς, Στάγιτς, Μανρίκε, Μπουχαλάκης, Πέρεζ, Μάτσαν (81′ Νικολάου), Ενκολόλο (90’+2′ Σμυρλής), Μίχαλακ, Αγκίρε (46′ Τσούρα).

ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Χριστογεώργος, Χατζηθεοδωρίδης (78′ Λέουις), Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Μαρινάκης, Ανδρούτσος, Καραχάλιος (87′ Ρακόνιατς), Νέιρα (58′ Βούκοτιτς), Νους, Αποστολάκης (78′ Σενγκέλια), Σαλσέδο.