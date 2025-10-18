Ατρόμητος – Λεβαδειακός 2-2: Επέστρεψε στο ματς κι έφυγε με βαθμό η ομάδα της Βοιωτίας

Onsports Team

Οι γηπεδούχοι πήραν προβάδισμα δύο τερμάτων, αλλά οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν και έφυγαν με βαθμό από το Περιστέρι – Δίκαιο αποτέλεσμα η ισοπαλία.

Ματσάρα στο πρώτο ημίχρονο, νευρικό παιχνίδι με στοιχεία ντέρμπι στο δεύτερο. Το πρώτο διάστημα του παιχνιδιού άνηκε στον Ατρόμητο, η συνέχεια στον Λεβαδειακό. Δίκαια λοιπόν ήρθε το 2-2 στο ματς του Περιστερίου για την 7η αγωνιστική της Super League.

Οι γηπεδούχοι άρχισαν εκπληκτικά και με δύο γρήγορα γκολ πήραν προβάδισμα 2-0. Όμως ο Λεβαδειακός μείωσε γρήγορα και έτσι δεν έχασε την επαφή του με το ματς. Στο δεύτερο μέρος ήταν πιο επιθετικοί οι φιλοξενούμενοι και δικαιώθηκαν με την ισοφάριση.

Ο Λεβαδειακός ανέβηκε στους 11 βαθμούς με το αποτέλεσμα που πήρε στο Περιστέρι, ενώ ο Ατρόμητος πήγε στους 6.

Το ματς άρχισε με τον Παλάσιος να γίνεται κάτοχος από τον Πεντρόσο, αλλά το πλασέ του Αργεντινού στο 6’ κατέληξε άουτ. Ο Τσαντίλας στο 15’ «απάντησε» για τον Ατρόμητο με σουτ εντός περιοχής που έφυγε άουτ.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 20ο λεπτό του ματς. Μετά από ωραία συνεργασία της ομάδας του Περιστερίου, ο Ούρονεν βρήκε τον Μπάκου κι αυτός νίκησε τον Λοντίγκιν για το 1-0!

Πριν προλάβουν να συνέλθουν οι φιλοξενούμενοι, ήρθε και το δεύτερο γκολ. Στο 24’ δεν αμύνθηκαν καλά οι παίκτες του Λεβαδειακού, ο Μπάκου ακούμπησε την μπάλα κι αυτή στρώθηκε στον Τσαντίλα που με ωραίο σουτ έκανε το 2-0!

Πριν προλάβει να χαρεί ο Ατρόμητος το καθαρό προβάδισμά του, ο Λεβαδειακός αντέδρασε. Στο 27’ στην κόντρα ο Παλάσιος βρήκε τον Συμελίδη κι αυτός με δυνατό τελείωμα νίκησε τον Χουτεσιώτη για το 2-1!

Το δεύτερο μέρος δεν είχε καμία σχέση με το πρώτο. Ο Ατρόμητος έκλεισε χώρους, αμύνθηκε σωστά και ο Λεβαδειακός δυσκολευόταν να δημιουργήσει. Στο 74’ ο Παλάσιος από καλή θέση σούταρε, με τον Χουτεσιώτη να μπλοκάρει.

Τέσσερα λεπτά μετά, οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στην ισοφάριση. Έγινε η σέντρα εντός περιοχής και από τα αριστερά, ο Παλάσιος έκανε ψαλιδάκι και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να σημειώσει με εκπληκτικό τρόπο το 2-2!

Στις καθυστερήσεις υποδείχθηκε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Τσιγγάρα, όμως μετά από εξέταση της φάσης η απόφαση ακυρώθηκε. Μέχρι το τέλος δεν άλλαξε κάτι και το ματς ολοκληρώθηκε στο 2-2.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Δημήτρης Μόσχου (Λασιθίου)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Τσακμάκης, Τσαντίλας, Μουντές, Χουτεσιώτης, Καραμάνης, Σταυρόπουλος

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Λεωνίδας Βόκολος): Χουτεσιώτης, Μουντές, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Τσακμάκης (83' Φαν Βερτ), Ούρονεν (62' Παπαδόπουλος), Μοτουσάμι, Μίχορλ (62' Τσιγγάρας), Μπάκου, Γιουμπιτάνα (62΄Αϊτόρ), Τσαντίλας (77' Καραμάνης)

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας (90'+4 Γιούριτς), Κάτρης, Λιάγκας, Βήχος, Τσιμπόλα (46' Όζμπολτ), Τσόκαϊ, Παλάσιος (90'+4 Μανθάτης), Κωστή, Πεντρόσο (46' Μπάλτσι), Συμελίδης (66' Λαγιούς)