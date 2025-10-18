Ομάδες

LIVE ΑΕΛ Novibet - Ολυμπιακός: Η «μάχη» στον Κάμπο για τη Super League
Γιώργος Κυριακόπουλος Γιώργος Κυριακόπουλος 18 Οκτωβρίου 2025, 16:44
SUPER LEAGUE / Α.Ε. Λάρισας / Ολυμπιακός

Παρακολουθήστε και σχολιάστε την αναμέτρηση ΑΕΛ Novibet - Ολυμπιακός για την 7η αγωνιστική της Super League.

Η… αυλαία στην Super League ανοίγει το Σάββατο (18/10) από τον θεσσαλικό Κάμπο.

Η ΑΕΛ με τον Στέλιο Μαλεζά στον πάγκο της, θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό ο οποίος προέρχεται από την ήττα στην Τούμπα και έχει μπροστά του το σπουδαίο ματς με την Μπαρτσελόνα για το Champions League.

Οι γηπεδούχοι θέλουν αποτέλεσμα που θα δώσει αυτοπεποίθηση, ενώ οι φιλοξενούμενοι «καίγονται» για τους βαθμούς.

Παρακολουθήστε και σχολιάστε το ΑΕΛ Novibet - Ολυμπιακός:



SUPER LEAGUE
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
SUPER LEAGUE
SUPER LEAGUE
