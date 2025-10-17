«LEADER: The story of Andre»: Κυκλοφόρησε το ντοκιμαντέρ του Βιεϊρίνια

Onsports Team

Η ζωή και η καριέρα του παλαίμαχου άσου του ΠΑΟΚ έγινε μίνι ταινία από τον «δικέφαλο» και μπορούν να την παρακολουθήσουν οι ποδοσφαιρόφιλοι.

Επί σειρά ετών αρχηγός του ΠΑΟΚ, διεθνής με την Πορτογαλία, μία απ’ τις σπουδαιότερες μορφές που φόρεσαν τη φανέλα του «δικέφαλου». Ο Αντρέ Βιεϊρίνια… κρέμασε τα παπούτσια του και μέσω του PAOK TV κυκλοφόρησε το ντοκιμαντέρ που αφορά τη ζωή και την καριέρα του.

Η περιγραφή της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ:

«Η ιστορία ενός σπουδαίου ποδοσφαιριστή, ηγέτη, συμπαίκτη, φίλου, αντιπάλου, γιου, πατέρα, συζύγου. Η ιστορία του Αντρέ Βιεϊρίνια σε ένα ντοκιμαντέρ του PAOK TV.

Το PAOK TV παρουσιάζει ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ που αναδεικνύει την πορεία και το μεγαλείο του Αντρέ Βιεϊρίνια, του εμβληματικού αρχηγού του ΠΑΟΚ.

Σε αυτή την ειδική παραγωγή, ο Βιεϊρίνια ανοίγει την καρδιά του και μοιράζεται ιστορίες από την καριέρα του, τις δύσκολες στιγμές, τις νίκες, τις αποτυχίες, τις οικογενειακές και προσωπικές στιγμές του.

Το LEADER: The Story Of Andre, μας προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να δούμε την ποδοσφαιρική πορεία του Βιεϊρίνια μέσα από τα μάτια του ίδιου του παίκτη, με αποκλειστικές συνεντεύξεις, σπάνιο υλικό από την προσωπική του ζωή και τα πιο σημαντικά στιγμιότυπα από την καριέρα του.

Από την αρχή της πορείας του μέχρι τα μεγαλύτερα επιτεύγματά του με τον ΠΑΟΚ και όλες τις ομάδες που έχει αγωνιστεί, το ντοκιμαντέρ αναδεικνύει όχι μόνο τον επαγγελματία ποδοσφαιριστή, αλλά και τον άνθρωπο πίσω από το όνομα».