Super League: Επιστροφή στη δράση με δύσκολη έξοδο για Ολυμπιακό και «μάχες» βορρά – νότου

Onsports Team

Το παιχνίδι των «ερυθρόλευκων» στη Λάρισα κόντρα στην ΑΕΛ, ανοίγει την αυλαία της 7ης αγωνιστικής, η οποία ολοκληρώνεται με τα σπουδαία ματς ΑΕΚ – ΠΑΟΚ και Άρης – Παναθηναϊκός.

Πάντα η διακοπή των Εθνικών ομάδων, φέρνει μια αβεβαιότητα στους συλλόγους. Αναφορικά με το πώς θα παρουσιαστούν μετά από 15 μέρες αγωνιστικής απραξίας. Ειδικά στους «μεγάλους» που έχουν και τις απουσίες των διεθνών. Η ώρα έφτασε για να δοθούν απαντήσεις στα συγκεκριμένα ερωτήματα.

Η Super League αρχίζει και πάλι. Με τη διεξαγωγή της 7ης αγωνιστικής, η οποία είναι γεμάτη από σημαντικούς αγώνες. Δύσκολη έξοδο για Ολυμπιακό και «μάχες» Αθήνας-Θεσσαλονίκης σε δύο μέτωπα.

Η… αυλαία ανοίγει σήμερα με τρία ματς. Το πρώτο είναι και το σπουδαιότερο, σύμφωνα με τα ονόματα των αντιπάλων τουλάχιστον. Η ΑΕΛ με τον Στέλιο Μαλεζά στον πάγκο της, θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό ο οποίος προέρχεται από την ήττα στην Τούμπα και έχει μπροστά του το σπουδαίο ματς με την Μπαρτσελόνα για το Champions League. Οι γηπεδούχοι θέλουν αποτέλεσμα που θα δώσει αυτοπεποίθηση, ενώ οι φιλοξενούμενοι «καίγονται» για τους βαθμούς.

Στο Περιστέρι ο Ατρόμητος θα φιλοξενήσει τον Λεβαδειακό. Δύο ομάδες με αντίθετες πορείες, καθώς οι γηπεδούχοι δεν είναι στην καλύτερη περίοδό τους, ενώ η ομάδα της Βοιωτίας έχει εξαιρετικά ματς και αποτελέσματα. Το «αστέρι» προέρχεται από την ήττα στη Λεωφόρο, ενώ ο Λεβαδειακός απ’ το 6-0 με τον Παναιτωλικό.

Εκεί θα διεξαχθεί το τρίτο ματς της ημέρας, με τον Παναιτωλικό να υποδέχεται τον ΟΦΗ. Οι γηπεδούχοι άλλαξαν προπονητή μετά τη βαριά ήττα στη Λιβαδειά ενώ προέρχονται από δύο ήττες. Οι Κρητικοί πήραν… ανάσα απ’ το άνετο 3-0 επί του Άρη και μαζί αυτοπεποίθηση.

Την Κυριακή θα διεξαχθεί το… κυρίως πιάτο με τέσσερα ματς. Asteras Aktor – Κηφισιά (οι γηπεδούχοι «καίγονται» για νίκη καθώς είναι ουραγοί), Βόλος – Πανσερραϊκός τα δύο πρώτα παιχνίδια.

Για να ακολουθήσει η μεγάλη «μάχη» στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Ο Άρης που έχασε για πρώτη φορά με τον Μανόλο Χιμένεθ (απ’ τον ΟΦΗ) φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό που εν μέσω εξελίξεων σε πολλά μέτωπα, πρέπει πάση θυσία να πάρει τους βαθμούς που θα τον φέρουν πιο κοντά στις από πάνω θέσεις. Σε ένα παραδοσιακό ματς του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Το πρόγραμμα «κλείνει» με ντέρμπι κορυφής. Η πρωτοπόρος ΑΕΚ υποδέχεται τον δεύτερο ΠΑΟΚ. Δύο ομάδες με εξαιρετική ψυχολογία. Η Ένωση μετά την ανατροπή με την Κηφισιά και φυσικά οι Θεσσαλονικείς απ’ την επικράτηση κόντρα στον Ολυμπιακό. Η απόσταση που τους χωρίζει είναι 2 βαθμοί (16 η ΑΕΚ, 14 ο ΠΑΟΚ) οπότε αν έχουμε «διπλό» αλλάζει ο πρωτοπόρος. Το ματς αυτό το περιμένουν και οι υπόλοιπες ομάδες για να εκμεταλλευτούν την όποια απώλεια του ενός ή και των δύο.

Super League – 7η αγωνιστική

Σάββατο 18 Οκτωβρίου

17:00 ΑΕΛ – Ολυμπιακός Cosmote Sport 1

19:30 Ατρόμητος – Λεβαδειακός Novasports Prime

20:00 Παναιτωλικός – ΟΦΗ Cosmote Sport 2

Κυριακή 19 Οκτωβρίου

16:00 Asteras Aktor – Κηφισιά Novasports Prime

17:30 Βόλος – Πανσερραϊκός Cosmote Sport 1

19:30 Άρης – Παναθηναϊκός Novasports Prime

21:00 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ Cosmote Sport 1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Α.Ε.Κ. 16

2. Π.Α.Ο.Κ. 14

3. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 13

4. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 10

5. ΑΡΗΣ 10

6. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 9

7. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 8 (5αγ.)

8. ΚΗΦΙΣΙΑ 7

9. Ο.Φ.Η. 6 (5αγ.)

10. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 5

11. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 5

12. Α.Ε.Λ. 4

13. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 4

14. ASTERAS AKTOR 2