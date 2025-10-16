Παναθηναϊκός: Διαψεύσεις με λογική, ύπαρξη και… καπνού και «φωτιάς»

Onsports Team

Οι υποθέσεις Ράφα Μπενίτεθ και Γιάννη Παπαδημητρίου, τη στιγμή που η ομάδα του «τριφυλλιού» ετοιμάζεται για κομβικό αγώνα στη Θεσσαλονίκη με τον Άρη.

Το όνομα του Ράφα Μπενίτεθ έχει μπει για τα καλά στη ζωή του Παναθηναϊκού. Οι «πράσινοι» ζουν στην εποχή του Μπαλντίνι πλέον και ο Ιταλός σύμβουλος του Γιάννη Αλαφούζου, έχει αυξημένες αρμοδιότητες. Κάτι που δεν έχει ανακοινωθεί ή διαρρεύσει από την ΠΑΕ, αλλά προκύπτει από τις κινήσεις που γίνονται στο «τριφύλλι».

Ο Ιταλός με τη μεγάλη εμπειρία, ασχολείται καιρό τώρα με τα των «πράσινων». Έχει διαπιστώσει πως αυτό που χρειάζεται η ομάδα είναι προσωπικότητα σε κάθε της τομέα στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Ο πάγκος είναι μεταξύ αυτών.

Ο Μπενίτεθ στα 65 του χρόνια, έχει την πορεία και τις παραστάσεις. Η ΠΑΕ διέψευσε το θέμα του Ισπανού τεχνικού με το… βαρύ βιογραφικό, όμως φαίνεται πως υπάρχει και «καπνός» και «φωτιά». Από την χώρα του μάλιστα, επιμένουν πως είναι προχωρημένο το θέμα.

Οι επαφές είναι σε εξέλιξη, σε καλό δρόμο, χωρίς ακόμη να έχει επέλθει κάποια συμφωνία. Το τι θα συμβεί θα φανεί τις επόμενες μέρες. Μέχρι να υπάρξει οριστική κατάληξη, στον Παναθηναϊκό δε θέλουν να επηρεαστεί το αγωνιστικό τμήμα.

Ειδικά απ’ τη στιγμή που υπάρχει ο Χρήστος Κόντης με καλή παρουσία ως τώρα και οι παίκτες που προετοιμάζονται για το κρίσιμο ματς κόντρα στον Άρη στη Θεσσαλονίκη. Γι’ αυτό και το «τριφύλλι» προχώρησε στη διάψευση του θέματος. Ειδικά όταν υπήρξαν έντονες φήμες ακόμη και για παρουσία του Μπενίτεθ στην Αθήνα.

Κάτι ανάλογο ισχύει και με τον Γιάννη Παπαδημητρίου. Ο Έλληνας τεχνικός διευθυντής μοιάζει να διανύει την τελευταία του περίοδο στον Παναθηναϊκό, καθώς το «τριφύλλι» όπως αναφέρουν οι πληροφορίες αναζητά ξένο για τη θέση αυτή. Ανθρώπου που θα επιλέξει και θα προτείνει ο Φράνκο Μπαλντίνι.