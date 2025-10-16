Ομάδες

Παναθηναϊκός: «Έχουμε προπονητή κι αυτός είναι ο Χρήστος Κόντης»
Onsports Team 16 Οκτωβρίου 2025, 11:35
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: «Έχουμε προπονητή κι αυτός είναι ο Χρήστος Κόντης»

Ο Παναθηναϊκός διαψεύδει κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα για τον Ράφα Μπενίτεθ.

Λίγη ώρα μετά τις πληροφορίες για προχωρημένες επαφές του Παναθηναϊκού με τον Ράφα Μπενίτεθ για την ανάληψη της τεχνικής του ηγεσίας, η «πράσινη» ΠΑΕ διέψευσε και πάλι το θέμα του πολύπειρου Ισπανού τεχνικού.

Αναλυτικά όσα αναφέρουν από την "πράσινη" ΠΑΕ:

«Σχετικά με δημοσιεύματα που συσχετίζουν τον Παναθηναϊκό με τον Ράφα Μπενίτεθ, διευκρινίζουμε ότι δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα και υπενθυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει προπονητή και αυτός ειναι ο Χρήστος Κόντης».



