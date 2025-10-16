Πρόεδρος Παρτιζάν: «Μιλήσαμε το καλοκαίρι με τον Λεσόρ, αλλά προτίμησε Παναθηναϊκό»

Οnsports Τeam

Ο πρόεδρος της Παρτίζαν, Οστόγια Μιχαΐλοβιτς, αποκάλυψε πως το περασμένο καλοκαίρι προσπάθησε να «κλέψει» τον Ματίας Λεσόρ από τον Παναθηναϊκό.

Ο πρόεδρος της Παρτίζαν, Οστόγια Μιχαΐλοβιτς, σε συνέντευξή του στη Mozzart Sport, αποκάλυψε πως το καλοκαίρι που μας πέρασε ήρθε σε επαφή με τον Ματίας Λεσόρ προσπαθώντας να τον πείσει να επιστρέψει στην ομάδα του Βελιγραδίου.

Όπως ανέφερε ο Μιχαΐλοβιτς, ο Γάλλος σέντερ επέμεινε στο συμβόλαιό του με τους πράσινους, με τον πρόεδρο της Παρτίζαν να εξηγεί πως είναι ευγνώμων στον Λεσόρ για όσα πρόσφερε στην ομάδα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Λοιπόν, ο Λεσόρ επέμεινε στο συμβόλαιό του πέρυσι, το οποίο ο Παναθηναϊκός επέκτεινε μετά τον τραυματισμό του. Έτσι έγινε, μιλήσαμε μαζί του και απλώς αποφάσισε εκείνη τη στιγμή να μείνει στον Παναθηναϊκό και αυτό είναι όλο. Δεν είναι μυστικό. Μιλήσαμε μαζί του, πήρε μια τέτοια απόφαση, αλλά είμαι πραγματικά ευγνώμων στον Λεσόρ. Βοηθήσαμε πραγματικά τον Λεσόρ και ο Λεσόρ μας βοήθησε.

Προήλθε από τη δεύτερη κατηγορία της διοργάνωσης και μεγάλωσε με την Παρτιζάν όσον αφορά την ποιότητά του… Έγινε ο παίκτης που είναι σήμερα. Αλλά επίσης το ανταπέδωσε, έδωσε πολύ ιδρώτα με τη φανέλα της Παρτιζάν. Και όλοι αγαπάμε πραγματικά τον Λεσόρ, είναι ακόμα μέλος της οικογένειάς μας».