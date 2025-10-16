Ο Νουόρα MVP της 4ης αγωνιστικής στη EuroLeague

Οnsports Τeam

Ο Τζόρνταν Νουόρα κέρδισε στο... νήμα τον Ρισόν Χολμς και πήρε το βραβείο του MVP για την 4η αγωνιστική.

Στο… νήμα κρίθηκε η «μάχη» για την ανάδειξη του MVP της 4ης αγωνιστικής στη EuroLeague με τον Τζόρνταν Νουόρα να παίρνει το βραβείο και να αφήνει πίσω του τον Ρισόν Χολμς που πραγματοποίησε την καλύτερή του εμφάνιση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Ο Τζόρνταν Νουόρα μέτρησε 24 πόντους (7/12 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 7/8 βολές), 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 5 κλεψίματα στη νίκη των Σέρβων επί της Ζαλγκίρις και συγκέντρωσε 34 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Δεύτερος στην κατάταξη ο Ρισόν Χολμς του Παναθηναϊκού AKTOR, που ήταν εντυπωσιακός κόντρα στη Βιλερμπάν (91-85) με 24 πόντους (11/12 διπ.) και 10 ριμπάουντ, συγκεντρώνοντας 33 βαθμούς.