ΑΕΚ - ΟΦΗ: Έξαλλος ο Μπούσης με τη διαιτησία - Τα μηνύματά του (photos)

Έντονα είναι τα παράπονα του Μιχάλη Μπούση από τη διαιτησία στον αγώνα του ΟΦΗ με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Σε ένα ματς γεμάτο ένταση, συγκινήσεις και ανατροπές, η ΑΕΚ κατάφερε να επικρατήσει 2-1 του ΟΦΗ στην «OPAP Arena», αποτέλεσμα που την έφερε στην κορυφή της βαθμολογίας. Η αναμέτρηση κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με τις δύο ομάδες να προσφέρουν πλούσιο θέαμα και δυνατές μονομαχίες.

Ωστόσο, λίγη ώρα μετά τη λήξη του αγώνα, τα βλέμματα στράφηκαν εκτός αγωνιστικού χώρου και συγκεκριμένα στα social media. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΟΦΗ, Μιχάλης Μπούσης, εξέφρασε δημόσια τη δυσαρέσκειά του για τη διαιτησία της αναμέτρησης, μέσω αναρτήσεων στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο ισχυρός άνδρας των Κρητικών ανέβασε δύο stories, στα οποία παρουσίασε τα γκολ της ΑΕΚ που σημείωσαν οι Λιούμπιτσιτς και Γιόβιτς, συνοδεύοντάς τα με νευριασμένα emoji, αφήνοντας σαφείς αιχμές πως, κατά την άποψή του, δεν θα έπρεπε να έχουν μετρήσει.

Σε επόμενη ανάρτησή του, πάντως, θέλησε να στείλει μήνυμα στήριξης προς την ομάδα του, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Υπερήφανος για την ομάδα μας, υπερήφανος για τις προσπάθειές μας. Συνεχίζουμε τη μάχη». Μια δήλωση που δείχνει πως, παρά τη δυσαρέσκεια για τη διαιτησία, στον ΟΦΗ επικρατεί αποφασιστικότητα για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.