Κόπα Άφρικα: Γκολάρα Ελ Κααμπί και πρεμιέρα με το… δεξί για Μαρόκο!
Με εντυπωσιακό τρόπο ξεκίνησε την παρουσία του στο Κόπα Άφρικα ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, μια και με ασύλληπτο ανάποδο ψαλιδάκι διαμόρφωσε το τελικό 2-0 του Μαρόκου απέναντι στις Κομόρες.
Με το… δεξί ξεκίνησαν οι διοργανωτές την παρουσία τους στο Κόπα Άφρικα. Στην αναμέτρηση που έγινε στην Ραμπάτ, το Μαρόκο νίκησε 2-0 τις Κομόρες για τον Α’ όμιλο της διοργάνωσης, με τον επιθετικό του Ολυμπιακού να σημειώνει μία υπέροχη γκολάρα.
Συγκεκριμένα, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή στο 64ο λεπτό και δέκα λεπτά αργότερα, διαμόρφωσε το τελικό 2-0 με ασύλληπτο ανάποδο ψαλιδάκι.
Το σκορ είχε ανοίξει ο Μπραχίμ Ντίας στο 55’ και το Μαρόκο ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο το Κόπα Άφρικα. Για τον ίδιο όμιλο, τη Δευτέρα (22/12) το Μάλι θα αντιμετωπίζει τη Ζάμπια στις 16:00, ενώ ακολουθούν τα ματς του Β’ ομίλου, Νότια Αφρική - Αγκόλα (19:00) και Αίγυπτος - Ζιμπάμπουε (22:00).
Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής στους 6 ομίλους της διοργάνωσης:
Όμιλος A
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025
- Μαρόκο – Κομόρες 2-0
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
- Μάλι – Ζάμπια 16:00
Όμιλος B
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
- Νότια Αφρική – Αγκόλα 19:00
- Αίγυπτος – Ζιμπάμπουε 22:00
Όμιλος Γ
Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025
- Νιγηρία – Τανζανία 18:30
- Τυνησία – Ουγκάντα 21:00
Όμιλος Δ
Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025
- ΛΔ Κονγκό – Μπενίν 13:30
- Σενεγάλη – Μποτσουάνα 16:00
Όμιλος E
Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025
- Μπουρκίνα Φάσο – Ισημ. Γουινέα 13:30
- Αλγερία – Σουδάν 16:00
Όμιλος ΣΤ
Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025
- Ακτή Ελεφαντοστού – Μοζαμβίκη 18:30
- Καμερούν – Γκαμπόν 21:00