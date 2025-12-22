Κόπα Άφρικα: Γκολάρα Ελ Κααμπί και πρεμιέρα με το… δεξί για Μαρόκο!

AP Photo/Mosa'ab Elshamy

Με εντυπωσιακό τρόπο ξεκίνησε την παρουσία του στο Κόπα Άφρικα ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, μια και με ασύλληπτο ανάποδο ψαλιδάκι διαμόρφωσε το τελικό 2-0 του Μαρόκου απέναντι στις Κομόρες.

Με το… δεξί ξεκίνησαν οι διοργανωτές την παρουσία τους στο Κόπα Άφρικα. Στην αναμέτρηση που έγινε στην Ραμπάτ, το Μαρόκο νίκησε 2-0 τις Κομόρες για τον Α’ όμιλο της διοργάνωσης, με τον επιθετικό του Ολυμπιακού να σημειώνει μία υπέροχη γκολάρα.

Συγκεκριμένα, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή στο 64ο λεπτό και δέκα λεπτά αργότερα, διαμόρφωσε το τελικό 2-0 με ασύλληπτο ανάποδο ψαλιδάκι.

Το σκορ είχε ανοίξει ο Μπραχίμ Ντίας στο 55’ και το Μαρόκο ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο το Κόπα Άφρικα. Για τον ίδιο όμιλο, τη Δευτέρα (22/12) το Μάλι θα αντιμετωπίζει τη Ζάμπια στις 16:00, ενώ ακολουθούν τα ματς του Β’ ομίλου, Νότια Αφρική - Αγκόλα (19:00) και Αίγυπτος - Ζιμπάμπουε (22:00).

Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής στους 6 ομίλους της διοργάνωσης:

Όμιλος A

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Μαρόκο – Κομόρες 2-0

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Μάλι – Ζάμπια 16:00

Όμιλος B

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Νότια Αφρική – Αγκόλα 19:00

Αίγυπτος – Ζιμπάμπουε 22:00

Όμιλος Γ

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Νιγηρία – Τανζανία 18:30

Τυνησία – Ουγκάντα 21:00

Όμιλος Δ

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

ΛΔ Κονγκό – Μπενίν 13:30

Σενεγάλη – Μποτσουάνα 16:00

Όμιλος E

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Μπουρκίνα Φάσο – Ισημ. Γουινέα 13:30

Αλγερία – Σουδάν 16:00

Όμιλος ΣΤ

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025