ΠΑΕ ΠΑΟΚ σε ΑΣ: « Να μας παραδώσετε αύριο το μνημόνιο συνεργασίας»

Οnsports Τeam

Επιστολή προς τον ΑΣ έστειλε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία ζητά να της παραδοθεί άμεσα το μνημόνιο συνεργασίας.

Επιστολή προς τον ΑΣ έστειλε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, στην οποία ζήτησε συνάντηση το απόγευμα της Παρασκευής (17/10, 17:00) για να της παραδοθεί το μνημόνιο συνεργασίας κατασκευής της Νέας Τούμπας.

Αναλυτικά η επιστολή της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προς τον ΑΣ

“Στις 21 Ιουλίου σας παραδώσαμε το προτεινόμενο μνημόνιο συνεργασίας για την κατασκευή της Νέας Τούμπας, το οποίο περιλαμβάνει : πλήρες χρονοδιάγραμμα, διαδικασία της καταβολής εγγυήσεων, έτσι ώστε να είναι απόλυτα εγγυημένη η αποπεράτωση του νέου γηπέδου, ρήτρες αποζημίωσης κ.α. Μέχρι και σήμερα δεν έχουμε πάρει καμία επίσημη απάντηση γι’ αυτό το μνημόνιο.

Την 1η Σεπτεμβρίου ανακοινώσατε τη σύσταση τεχνοκρατικής επιτροπής, με εξειδικευμένα μέλη αποκλειστικά της δικής σας επιλογής, με σκοπό «τη σύνταξη μνημονίου» για τη Νέα Τούμπα.

Στις 22 Σεπτεμβρίου η επιτροπή που εσείς ορίσατε, σας παρέδωσε, όπως ανακοινώσατε, το μνημόνιο συνεργασίας που ετοίμασε, χωρίς βεβαίως από τότε να το έχετε γνωστοποιήσει.

Στις 25 Σεπτεμβρίου, σε συνάντηση που είχαμε στα γραφεία της ΠΑΕ, με εκπροσώπους σας, δεσμευτήκατε ότι ως τις 3 Οκτωβρίου θα μας παραδώσετε το μνημόνιο για τη Νέα Τούμπα.

Φτάσαμε στις 16 Οκτωβρίου και ακόμη δεν μας έχετε παραδώσει το μνημόνιο συνεργασίας.

Σας καλούμε σε συνάντηση την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου και ώρα 17.00 στα γραφεία της ΠΑΕ στην Τούμπα, για να μας παραδώσετε το εν λόγω μνημόνιο συνεργασίας, ώστε να ξεκινήσουμε άμεσα τις διαδικασίες για την κατασκευή του νέου γηπέδου μας”.