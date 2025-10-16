Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Άρης: Έτοιμος να επιστρέψει ο Χαμζά Μεντίλ ενόψει Παναθηναϊκού
Onsports Team 16 Οκτωβρίου 2025, 19:50
SUPER LEAGUE

Άρης: Έτοιμος να επιστρέψει ο Χαμζά Μεντίλ ενόψει Παναθηναϊκού

Μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο αριστερός μπακ των «κίτρινων» και είναι πιθανό να προλάβει το ματς με τους «πράσινους».

Στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, συνεχίζοντας την προετοιμασία τους ενόψει του παιχνιδιού με τον Παναθηναϊκό στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (19/10, 19:30), προπονήθηκαν οι παίκτες του Άρη.

Ο Χαμζά Μεντίλ ακολούθησε μεγάλο μέρος του προγράμματος και είναι πολύ κοντά στην επιστροφή του στη δράση. Ο 27χρονος αριστερός μπακ αγωνίστηκε για τελευταία φορά στο παιχνίδι πρωταθλήματος κόντρα στην Κηφισιά στο Αγρίνιο, στις 20 Σεπτεμβρίου, απουσιάζοντας στη συνέχεια από τους αγώνες με Πανσερραϊκό, ΟΦΗ για τη Super League και Μαρκό για το Κύπελλο Ελλάδας.

Από την πλευρά του, ο Ούρος Ράτσιτς έκανε ατομικό και ο Κάρλες Πέρεθ θεραπεία και ατομικό.

 



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ο Κριστιάνο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του 2025 – Στη δεκάδα ο Λαμίν Γιαμάλ
34 λεπτά πριν Ο Κριστιάνο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του 2025 – Στη δεκάδα ο Λαμίν Γιαμάλ
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Διαψεύσεις με λογική, ύπαρξη και… καπνού και «φωτιάς»
41 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Διαψεύσεις με λογική, ύπαρξη και… καπνού και «φωτιάς»
SUPER LEAGUE
Άρης: Έτοιμος να επιστρέψει ο Χαμζά Μεντίλ ενόψει Παναθηναϊκού
1 ώρα πριν Άρης: Έτοιμος να επιστρέψει ο Χαμζά Μεντίλ ενόψει Παναθηναϊκού
CONFERENCE LEAGUE
AEK: «Η δική μου μικρή πράξη» - Η όμορφη πρωτοβουλία για τους μικρούς φίλους της
2 ώρες πριν AEK: «Η δική μου μικρή πράξη» - Η όμορφη πρωτοβουλία για τους μικρούς φίλους της
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved

Diane Keaton: Η οικογένειά της αποκάλυψε την αιτία θανάτου της