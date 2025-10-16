Άρης: Έτοιμος να επιστρέψει ο Χαμζά Μεντίλ ενόψει Παναθηναϊκού

Onsports Team

Μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο αριστερός μπακ των «κίτρινων» και είναι πιθανό να προλάβει το ματς με τους «πράσινους».

Στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, συνεχίζοντας την προετοιμασία τους ενόψει του παιχνιδιού με τον Παναθηναϊκό στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (19/10, 19:30), προπονήθηκαν οι παίκτες του Άρη.

Ο Χαμζά Μεντίλ ακολούθησε μεγάλο μέρος του προγράμματος και είναι πολύ κοντά στην επιστροφή του στη δράση. Ο 27χρονος αριστερός μπακ αγωνίστηκε για τελευταία φορά στο παιχνίδι πρωταθλήματος κόντρα στην Κηφισιά στο Αγρίνιο, στις 20 Σεπτεμβρίου, απουσιάζοντας στη συνέχεια από τους αγώνες με Πανσερραϊκό, ΟΦΗ για τη Super League και Μαρκό για το Κύπελλο Ελλάδας.

Από την πλευρά του, ο Ούρος Ράτσιτς έκανε ατομικό και ο Κάρλες Πέρεθ θεραπεία και ατομικό.