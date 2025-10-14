Άρης - Παναθηναϊκός: Προετοιμασίας συνέχεια με τρία προβλήματα

Οnsports Τeam

Ο Μανόλο Χιμένεθ περιμένει τις επιστροφές των διεθνών για να καταστρώσει τα πλάνα του Άρη για το ματς με τον Παναθηναϊκό.

Στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο προπονήθηκαν σήμερα (Τρίτη 14/10) οι ποδοσφαιριστές του Άρη, συνεχίζοντας την προετοιμασία τους για την αναμέτρηση της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (Κυριακή 19/10, 19:30).

Σε ό,τι αφορά τους Χαμζά Μεντίλ, Ούρος Ράτσιτς και Κάρλες Πέρεθ, οι τρεις ποδοσφαιριστές ακολούθησαν και σήμερα τα προγράμματά τους. Οι δύο πρώτοι έκαναν ατομικό, ενώ ο Ισπανός μεσοεπιθετικός θεραπεία και ατομικό. Ο Μανόλο Χιμένεθ περιμένει και την επιστροφή των διεθνών ώστε να καταστρώσει τα πλάνα του για το ντέρμπι με το «τριφύλλι».

Ένας εξ αυτών, ο Λίντσεϊ Ρόουζ, ήταν ο αρχηγός της εθνικής ομάδας του Μαυρικίου στο παιχνίδι κόντρα στη Λιβύη για τη 10η αγωνιστική της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 στη ζώνη της Αφρικής. Το ματς ολοκληρώθηκε ισόπαλο δίχως τέρματα, με τον Μαυρίκιο να είναι προτελευταίος με 6 βαθμούς και χωρίς πιθανότητες πρόκρισης.

Την Τετάρτη (15/10), οι «κίτρινοι» θα προπονηθούν και πάλι το πρωί στο «Δασυγένειο».