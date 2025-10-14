Ομάδες

ΑΕΚ: Ανησυχία για Ρότα
Οnsports Τeam 14 Οκτωβρίου 2025, 10:01
SUPER LEAGUE

Αγωνία επικρατεί στις τάξεις της ομάδας της ΑΕΚ για την κατάσταση του Λάζαρου Ρότα ο οποίος αποκόμισε τραυματισμό από τον αγώνα της Εθνικής μας με τη Δανία.

Σε ρυθμούς ΠΑΟΚ κινούνται άπαντες στην ομάδα της ΑΕΚ με τους "κιτρινόμαυρους" να μην κρύβουν την ανησυχία τους για τον τραυματισμό του Λάζαρου Ρότα ο οποίος μπορεί να αφήσει εκτός του αγώνα με τους Θεσσαλονικείς τον διεθνή παίκτη. 

Τη στιγμή που το ιατρικό επιτελείο της ομάδας έχει πέσει πάνω στους Μουκουντί και Γιόβιτς, ήρθαν τα νέα από την πλευρά του Λάζαρου Ρότα για να εντείνουν ακόμα περισσότερο την ανησυχία. 

Ο δεξιός μπακ της ΑΕΚ επέστρεψε με ένα πρόβλημα από τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδας στη Δανία όπου φέρεται να γύρισε το πόδι του προς το τέλος του παιχνιδιού. Μάλιστα αποχώρησε από το γήπεδο έχοντας βγάλει το παπούτσι του.

Θυμίζουμε πως ο Μάρκο Νίκολιτς δεδομένα δεν μπορεί να υπολογίζει τον τιμωρημένο Ρέλβας και τους τραυματίες Περέιρα και Ζίνι, με τον Σέρβο τεχνικό να αντιμετωπίζει αρκετούς «πονοκεφάλους» αναμένοντας την επιστροφή όλων των διεθνών μέσα στις επόμενες μέρες.

 



