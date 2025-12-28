Ομάδες

Σέρβικο δημοσίευμα: «Συμφώνησε με Ταϊρίκ Τζόουνς ο Ολυμπιακός»
Onsports Team 28 Δεκεμβρίου 2025, 22:18
EUROLEAGUE / Ολυμπιακός

Σύμφωνα με το «Sport Klub» οι «ερυθρόλευκοι»… έδωσαν τα χέρια με τον Αμερικανό σέντερ της Παρτίζαν – Η στάση της ομάδας του Βελιγραδίου.

Την ώρα που ο Ταϊρίκ Τζόουνς αγωνιζόταν κανονικά κόντρα στην Σπλιτ, Σερβικό δημοσίευμα φιλοξενούσε ρεπορτάζ σύμφωνα με το οποίο έχει ήδη συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό.

Το «Sport Klub» συγκεκριμένα, μεταφέρει τις πληροφορίες του για το θέμα, τονίζοντας πως ο Αμερικανός σέντερ και οι «ερυθρόλευκοι» τα έχουν βρει σε όλα. Όμως η ομάδα του Πειραιά δε θέλει να μπει σε πλειστηριασμό, γι’ αυτό και έχει ενημερώσει τον παίκτη πως πρέπει αυτός να βρει τη λύση με την Παρτίζαν. Πάντα σύμφωνα με το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, ο Ολυμπιακός είναι διατεθειμένος να δώσει κι ένα μικρό ποσό στους Σέρβους.

Η ομάδα του Βελιγραδίου τώρα, είναι διατεθειμένη να τον παραχωρήσει σε όποια ομάδα προσφέρει τα περισσότερα. Κι αυτό γιατί φημολογείται πως υπάρχουν κι άλλες ομάδες που ενδιαφέρονται γι’ αυτόν από την Euroleague.

 



