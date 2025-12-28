Premier League: Σημαντικό «διπλό» της Τότεναμ στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας

Onsports Team

Τα «σπιρούνια» επικράτησαν 1-0 στο «Σέλχαστ Παρκ», στο ματς που ολοκλήρωσε την 18η αγωνιστική – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία.

Στο «Σέλχαστ Παρκ» του Λονδίνου ολοκληρώθηκε η 18η αγωνιστική της Premier League. Η Τότεναμ πήρε σημαντική εκτός έδρας νίκη επί της Κρίσταλ Πάλας, επικρατώντας 1-0. Αυτή ήταν η τρίτη σερί ήττα της Πάλας στο πρωτάθλημα.

Οι φιλοξενούμενοι ανέβηκαν στην 11η θέση με το αποτέλεσμα αυτό, φτάνοντας τους 25 βαθμούς. Ο Άρτσι Γκρέι πέτυχε το μοναδικό γκολ στο 42’.

PREMIER LEAGUE – 18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Μάντσεστερ Γ.-Νιούκαστλ 1-0

(24΄ Ντόργκου)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάντσεστερ Σίτι 1-2

(54΄ Χάτσινσον - 48΄ Ρέιντερς, 83΄ Τσερκί)

Άρσεναλ-Μπράιτον 2-1

(14΄ Όντεγκαρντ, 52΄ αυτ. Ρούτερ - 64΄ Γκόμες)

Μπρέντφορντ-Μπόρνμουθ 4-1

(7΄, 51΄, 90΄+6 Σάντε, 39΄ αυτ. Πέτροβιτς - 75΄ Σεμένιο)

Μπέρνλι-Έβερτον 0-0

Λίβερπουλ-Γουλβς 2-1

(41΄ Γκράφενμπερχ, 42΄ Βιρτς - 52΄ Μπουένο)

Γουέστ Χαμ-Φούλαμ 0-1

(86΄ Χιμένες)

Τσέλσι-Άστον Βίλα 1-2

(37΄ Ζ. Πέδρο - 63΄, 84΄ Γουότκινς)

Σάντερλαντ-Λιντς 1-1

(28΄ Αντιγκρά - 47΄ Κάλβερτ-Λιούιν)

Κρίσταλ Πάλας-Τότεναμ 0-1

(42΄ Γκρέι)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Άρσεναλ 42

Μάντσεστερ Σίτι 40

Άστον Βίλα 39

Λίβερπουλ 32

Τσέλσι 29

Μάντσεστερ Γ. 29

Σάντερλαντ 28

Μπρέντφορντ 26

Κρίσταλ Πάλας 26

Φούλαμ 26

Τότεναμ 25

Έβερτον 25

Μπράιτον 24

Νιούκαστλ 23

Μπόρνμουθ 22

Λιντς 20

Νότιγχαμ Φόρεστ 18

Γουέστ Χαμ 13

Μπέρνλι 12

Γουλβς 2