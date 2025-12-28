Παγκόσμια κορυφή για την Ελλάδα: Η Φωτεινή Τριχά καλύτερη πολίστρια του 2025!

Onsports Team

Η Ελληνίδα αθλήτρια της υδατοσφαίρισης αναδείχτηκε η καλύτερη για τη χρονιά που ολοκληρώνεται από την World Aquatics.

Παγκόσμια αναγνώριση και επιβράβευση για την Φωτεινή Τριχά και το ελληνικό πόλο. Η διεθνής αθλήτρια της υδατοσφαίρισης, αναδείχθηκε κορυφαία στον κόσμο για το 2025! Το βραβείο που δίνει η World Aquatics έρχεται στην ολοκλήρωση μιας εκπληκτικής χρονιάς για το άθλημα στη χώρα μας.

Η Εθνική γυναικών κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης και στο World Cup της Κίνας. Η Τριχά ήταν φυσικά βασικότατο μέλος των σπουδαίων επιτυχιών. Πρώτη σκόρερ στη Σιγκαπούρη με 25 τέρματα.

«Η ατομική διάκριση δεν έχει καμία σημασία. Με ενδιαφέρει περισσότερο το χρυσό», είπε στην World Aquatics η κορυφαία αθλήτρια και συμπλήρωσε:

«Τα γκολ είναι αποτέλεσμα του συστήματος της ομάδας. Όλες κάνουν πάσες, όταν η μπάλα έρχεται σε μένα σκέφτομαι μόνο τι πρέπει να κάνω σωστά. Αν είναι να σουτάρω, τότε σουτάρω. Είναι αποτέλεσμα του συστήματος και είναι ομαδική προσπάθεια. Οι συμπαίκτριες μου είναι εξαιρετικές, μπορούν να με βρουν εύκολα. Παίξαμε πολύ καλά σε αυτό το τουρνουά. Αξίζαμε αυτό το χρυσό. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι πρέπει να συνεχίσουμε να δείχνουμε αυτό το πρόσωπο. Υπάρχουν πολλές ομάδες που είναι πραγματικά καλές. Το πρωτάθλημα ήταν πραγματικά ανταγωνιστικό».

Το 2011 κορυφαία του κόσμου είχε αναδειχθεί η Αλεξάνδρα Ασημάκη. Κι εκείνη τη χρονιά η Εθνική ήταν στην κορυφή του κόσμου.