Παναθηναϊκός: Βρίσκει ρυθμό ο Λαφόν - «Τον κατέστρεψε η Ναντ, τώρα επανήλθε η ηρεμία»

Onsports Team

Γαλλικό δημοσίευμα φιλοξενεί δηλώσεις από το περιβάλλον του Αλμπάν Λαφόν, που υποστηρίζουν πως η Ναντ τον κατέστρεψε και πλέον στον Παναθηναϊκό βρίσκει ξανά τα πατήματά του.

Ο Αλμπάν Λαφόν εντάχθηκε αυτό το καλοκαίρι στον Παναθηναϊκό ως δανεικός από τη Ναντ και λόγω του τραυματισμού του Ντραγκόφσκι έχει πάρει στα τελευταία παιχνίδια φανέλα βασικού.

Δημοσίευμα από την Γαλλία στέκεται στην παρουσία του Ιβοριανού στα «Καναρίνια», με άτομο από το περιβάλλον του έμπειρου τερματοφύλακα να υποστηρίζει πως η Ναντ πήγε να καταστρέψει την καριέρα του.

Αναλυτικά το δημοσίευμα του «butfootballclub.fr»:

«Δανεικός στον Παναθηναϊκό ύστερα από μια πολύ δύσκολη τελευταία σεζόν στη Ναντ, ο Αλμπάν Λαφόν έχει γίνει βασικός στους "πράσινους", οι οποίοι επιτέλους ξεκίνησαν τη σεζόν τους.

Ο Αντονί Λόπες είχε το μεγάλο προνόμιο να ξεκαθαρίσει τα πράγματα όσον αφορά τη θέση του βασικού τερματοφύλακα στη Ναντ. Κι όμως, θα μπορούσε κανείς σχεδόν να ξεχάσει ότι ο Αλμπάν Λαφόν παραμένει παίκτης της ομάδας. Δανεικός από το καλοκαίρι στον Παναθηναϊκό, ο 26χρονος τερματοφύλακας, που έχει αποκτήσει αθλητική υπηκοότητα της Ακτής Ελεφαντοστού και μάλιστα έχει ήδη αγωνιστεί με τους «Ελέφαντες» (νίκη 7-0 επί των Σεϋχελλών), είχε ένα δύσκολο ξεκίνημα – όπως και η ομάδα του.

Μπροστά στην οργή των φιλάθλων του μετά τα καταστροφικά πρώτα αποτελέσματα, ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να απομακρύνει τον προπονητή Ρουί Βιτόρια. Ο Χρήστος Κόντης ανέλαβε στη συνέχεια και καθιέρωσε τον Λαφόν ως βασικό, με δύο νίκες στο Πρωτάθλημα ως αποτέλεσμα. Η ηρεμία επανήλθε και ο παίκτης, που εξακολουθεί να ανήκει στη Ναντ, αρχίζει να βρίσκει τον ρυθμό του. Ωστόσο, ένας άνθρωπος από το περιβάλλον του επισημαίνει ότι οι καταστάσεις που αντιμετωπίζει μοιάζουν πάντα μεταξύ τους — γεμάτες αστάθεια.

"Είναι το ίδιο πράγμα που συνάντησε ο Αλμπάν από την αρχή της καριέρας του, από την Τουλούζ έως τη Ναντ, περνώντας από τη Φιορεντίνα: κοινωνικά προβλήματα ανάμεσα στη διοίκηση και τους οπαδούς, υπερβολικά συχνές αλλαγές προπονητών, δύσκολες και ακατάλληλες για επαγγελματικό επίπεδο προπονήσεις για τους τερματοφύλακες… Αυτή τη στιγμή, στον Παναθηναϊκό, ένας προσωρινός προπονητής έχει αναλάβει την ομάδα και φαίνεται ότι τα πράγματα πάνε πολύ καλύτερα".

Ο ίδιος δεν χαρίζεται στη Ναντ, η οποία, όπως λέει, "έκανε τεράστιο κακό στον Αλμπάν, καταστρέφοντας την εικόνα του και ένα μέρος της καριέρας του!". Ας θυμηθούμε ότι τον ερχόμενο Ιούνιο, ο Αλμπάν Λαφόν θα πρέπει να επιστρέψει στη "Μαζόν Ζον" (σ.σ. το “Σπίτι των Καναρινιών”)».