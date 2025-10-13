Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Έγραψε Ιστορία το Πράσινο Ακρωτήρι - Για πρώτη φορά στα τελικά Μουντιάλ

Onsports Team

Το Πράσινο Ακρωτήρι έγραψε ιστορία, καθώς προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του σε τελικά Παγκοσμίου Κυπέλλου και έγινε η δεύτερη μικρότερη χώρα σε πληθυσμό που θα βρεθεί σε Μουντιάλ.

Το Πράσινο Ακρωτήρι έγραψε μία «ολόχρυση» σελίδα στην Ιστορία του ποδοσφαίρου του και του αθλητισμού της χώρας γενικότερα, καθώς το απόγευμα της Δευτέρας (13/10) νίκησε την Εσουατίνι με 3-0 στο πλαίσιο της 10ης και τελευταίας αγωνιστικής στον 4ο όμιλο των προκριματικών της Αφρικής για το Μουντιάλ 2026 κι εξασφάλισε για πρώτη φορά θέση στην τελική φάση της διοργάνωσης!

Η ομάδα του Μπρίτο Λεϊταο έπειτα από ένα «στείρο» πρώτο ημίχρονο, βρήκε τα γκολ που έψαχνε απ’ τους Ρότσα Λιβραμέντο (της Κάσα Πία), Γουίλι Σεμέδο (της κυπριακής Ομόνοιας) και Στόπιρα (της Τορεϊρένσε) κι έστειλε στα ουράνια τους φίλους της που κατέκλυσαν το Estadio National de Cabo Verde στην Πράια και όλους τους κατοίκους της χώρας στους δρόμους για να πανηγυρίσουν.

Το Πράσινο Ακρωτήρι με 23 βαθμούς σε 10 αγώνες (7 νίκες, 2 ισοπαλίες, μια ήττα) άφησε πίσω του το πανίσχυρο Καμερούν που τερμάτισε στη δεύτερη θέση με 19 βαθμούς και θα πάει πλέον σε μπαράζ για να διεκδικήσει τη θέση του στα τελικά του Μουντιάλ.

Κι έγινε η 22η ομάδα, από τις 48 εθνικές ομάδες που θα διαγωνιστούν στο μεγαλύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ιστορίας (11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου 2026), οι οποίες έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους.

Με πληθυσμό μόλις 593.149 κατοίκων, το Πράσινο Ακρωτήρι έγινε η δεύτερη μικρότερη χώρα σε πληθυσμό που θα βρεθεί ποτέ σε Μουντιάλ, πίσω μόνο από την Ισλανδία των 332.000 κατοίκων, η οποία το 2018 είχε καταφέρει κάτι εξίσου αξιομνημόνευτο.

Στο Μουντιάλ 2026 έχουν προκριθεί:

-Ως διοργανώτριες: Καναδάς, Μεξικό, ΗΠΑ

-AFC (Ασία): Αυστραλία, Ιράν, Ουζμπεκιστάν, Ιορδανία, Νότια Κορέα, Ιαπωνία

-CAF (Αφρική): Γκάνα, Μαρόκο, Τυνησία, Αίγυπτος, Αλγερία, Πράσινο Ακρωτήρι

-CONMEBOL (Νότια Αμερική): Αργεντινή, Βραζιλία, Κολομβία, Ισημερινός, Παραγουάη, Ουρουγουάη

-OFC (Ωκεανία): Νέα Ζηλανδία