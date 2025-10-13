ΑΕΚ: Παρουσίασε τις φανέλες της νέας σεζόν - «Είναι η ζωή μας και το πάθος μας»

Onsports Team

Σε μια εντυπωσιακή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σε ξενοδοχείο της Αθήνας, η ΚΑΕ ΑΕΚ παρουσίασε επισήμως τις εμφανίσεις της για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026, έχοντας τους Μιντάουγκας Κουζμίνσκας, Φρανκ Μπάρτλεϊ, Δημήτρη Κατσίβελη και Νίκο Αρσενόπουλο σε ρόλο... μοντέλων.

Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν μέλη του αγωνιστικού τμήματος, το τεχνικό τιμ, διοικητικά στελέχη της ομάδας, καθώς και προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό και πολιτικό χώρο της πρωτεύουσας.

Την εκδήλωση τίμησαν επίσης με την παρουσία τους ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο εκτελεστικός διευθυντής του Basketball Champions League Πάτρικ Κομνηνός, καθώς και ο ζωντανός θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, Παναγιώτης Γιαννάκης.

«Είμαι πραγματικά χαρούμενος που η συνεργασία αυτή εξελίχθηκε. Στην ΑΕΚ πιστεύουμε πολύ στα σύμβολα μας. Έχουμε τον ήλιο της Sunel στη φανέλα και στο κέντρο την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είναι η ζωή μας, το πάθος μας και όλα έχουν έρθει μαζί. Το θέμα της βιωσιμότητας είναι πολύ σημαντικό για τον αθλητισμό. Γενικότερα όμως είναι σημαντικό θέμα και έρχεται μέσα από δράσεις», τόνισε στην τοποθέτηση του ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ, Μάκης Αγγελόπουλος, σχετικά με το τι σημαίνει για τον ίδιο η ΑΕΚ.

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, είπε: «Με όρους ταπεινότητας και σεβασμού το 2023 ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε να αναβαθμίσει τον αθλητισμό της χώρας και πλέον έχουμε υπουργείο αθλητισμού. Καλέστηκε να δω τη νέα φανέλα της ΑΕΚ. Οφείλω συγχαρητήρια στην ΑΕΚ και τη Sunel για τη δουλειά τους. Είναι εδώ ο μεγάλος κόουτς Παναγιώτης Γιαννάκης και ο Ντράγκαν Σάκοτα. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε εδώ είμαστε στην ίδια πλευρά για την αντιμετώπιση της αθλητικής βίας. Είδαμε και άλλες οπτικές που έστησαν ένα περιβάλλον τελείως διαφορετικό. Είδαμε να αλλάζει το τοπίο στην αθλητική βία. Οι αποφάσεις δεν είναι υποκειμενικό. Μπήκαν οι πιο ακριβείς και εξελιγμένες κάμερες σε όλα τα γήπεδα.

Αυτή ήταν η πρώτη μεγάλη πρόκληση. Η δεύτερη είχε να κάνει με την οργάνωση του αθλητισμού φτιάξαμε το σύστημα μεταρρύθμισης που ξέρουμε για κάθε σωματείο στην Ελλάδα τι γίνεται. Έχουμε 6.400 σωματεία και είμαστε σε μια κατάσταση που δεν υπάρχει ούτε ένα σωματείο σφραγίδα. Είναι βιωσιμότητα.

Το μπάσκετ είναι δεύτερο άθλημα στην Ελλάδα. Στο λεκανοπέδιο είναι πρώτο το μπάσκετ. Εστιάσαμε στην ασφάλεια των εγκαταστάσεων. 49 χρόνια όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις λειτουργούσαν στον αυτόματο πιλότο. Όλες οι εγκαταστάσεις λειτουργούν πλέον με ασφάλεια. Αυτά έλειπαν από τα γήπεδα και πλέον υπάρχουν.

Φτάνουμε και στο τελευταίο η ανάπτυξη των αθλητικών εγκαταστάσεων με όρους βιωσιμότητας. Αυτό το βάλαμε ως προτεραιότητα σε όλα τα έργα στο υπουργείο. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα έργα που γίνονται στο ΟΑΚΑ. 23 εκατ. Ευρώ πηγαίνουν σε ενεργειακή αναβάθμιση».