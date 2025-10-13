Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Πέρασε δύσκολα από το Μπέλφαστ η Γερμανία - Ισοπαλία για τη Γαλλία

Onsports Team

Οκτώ αναμετρήσεις περιείχε το πρόγραμμα της Δευτέρας (13/10) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Στο σημαντικότερο παιχνίδι της βραδιάς, η Γερμανία επικράτησε 1-0 της Βόρειας Ιρλανδίας εκτός έδρας και έκανε σημαντικό βήμα πρόκρισης.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, το πέτυχε στο 33', ο Βόλτεμαντε με κεφαλιά, έπειτα από ασίστ του Ραούμ, με τους γηπεδούχους να έχουν πολλές ευκαιρίες στην αναμέτρηση και να πιέζουν αρκετά για την ισοφάριση, ιδιαίτερα στο τελευταία κομμάτι του αγώνα.

Το παιχνίδι της βραδιάς από άποψη θεάματος, ήταν αναμφίβολα εκείνο της Ισλανδίας με τη Γαλλία, το οποίο έληξε ισόπαλο 2-2. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 39', με γκολ του Βίκτορ Πάλσον με κοντινή προβολή, έπειτα από στατική φάση.

Οι «τρικολόρ» έφεραν... τούμπα την αναμέτρηση στο δεύτερο μέρος, με γκολ των Ενκουνκού στο 63' και Ματετά στο 68', ωστόσο η Ισλανδία ισοφάρισε δύο λεπτά μετά το γκολ του αστέρα της Κρίσταλ Πάλας, με τον Χλίνσον.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της βραδιάς, ξεχώρισε η εμφατική νίκη του Βελγίου μέσα στην Ουαλία με 4-2, το «διπλό» του Κοσόβου στη Σουηδία (0-1) και η επικράτηση της Ουκρανίας με 3-1 του Αζερμπαϊτζάν.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της βραδιάς:

Ισλανδία - Γαλλία 2-2

Βόρεια Ιρλανδία - Γερμανία 0-1

Ουαλία - Βέλγιο 2-4

Ουκρανία - Αζερμπαϊτζάν 3-1

Σουηδία - Κόσοβο 0-1

Σλοβενία - Ελβετία 0-0

Σλοβακία - Λουξεμβούργο 2-0

Βόρεια Μακεδονία - Καζακστάν 1-1