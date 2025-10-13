Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

AEK - ΠΑΟΚ: Προπόνηση ενόψει ντέρμπι «Δικεφάλων» στα Σπάτα, ακυρώθηκε το φιλικό με Μαρκό
INTIME SPORTS
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 13 Οκτωβρίου 2025, 13:05
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

AEK - ΠΑΟΚ: Προπόνηση ενόψει ντέρμπι «Δικεφάλων» στα Σπάτα, ακυρώθηκε το φιλικό με Μαρκό

Η ΑΕΚ προπονήθηκε στα Σπάτα ενόψει του ντέρμπι «Δικεφάλων» με τον ΠΑΟΚ, καθώς ακυρώθηκε το φιλικό με την Μαρκό.

Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία των «κιτρινόμαυρων» για την επανέναρξη του πρωταθλήματος, μετά τη διακοπή για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Ο αρχικός προγραμματισμός ήθελε την ΑΕΚ να αντιμετωπίζει τη Μαρκό σε φιλική αναμέτρηση, η οποία θα κρατούσε για μια ώρα. Τελικά, η συνάντηση προπονητικού χαρακτήρα ακυρώθηκε, με αποτέλεσμα οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς να προπονηθούν κανονικά.

Το ΑΕΚ – ΠΑΟΚ, για την 7η αγωνιστική της Super League, είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή 19 Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 21:00 και θα μεταδοθεί από το CosmoteSport1HD.



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Μαρία Σάκκαρη: Ήττα με ανατροπή από την Κρούγκερ στην Οσάκα
18 λεπτά πριν Μαρία Σάκκαρη: Ήττα με ανατροπή από την Κρούγκερ στην Οσάκα
BASKET LEAGUE
ΑΕΚ: Ο Κρις Σίλβα έδειξε ποιος πραγματικά είναι κι αναδείχθηκε MVP στη GBL
38 λεπτά πριν ΑΕΚ: Ο Κρις Σίλβα έδειξε ποιος πραγματικά είναι κι αναδείχθηκε MVP στη GBL
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Νέα εποχή για τις σχολές ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού!
47 λεπτά πριν Νέα εποχή για τις σχολές ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού!
EUROLEAGUE
Πίτερς: «Δεν καταλαβαίνω αυτούς που λένε ότι είναι κουρασμένοι»
50 λεπτά πριν Πίτερς: «Δεν καταλαβαίνω αυτούς που λένε ότι είναι κουρασμένοι»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved

Αμαλία Κωστοπούλου: Ο λόγος που έκανε πολιτικό γάμο και το σακάκι της γιαγιάς της που φόρεσε