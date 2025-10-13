AEK - ΠΑΟΚ: Προπόνηση ενόψει ντέρμπι «Δικεφάλων» στα Σπάτα, ακυρώθηκε το φιλικό με Μαρκό

INTIME SPORTS

Η ΑΕΚ προπονήθηκε στα Σπάτα ενόψει του ντέρμπι «Δικεφάλων» με τον ΠΑΟΚ, καθώς ακυρώθηκε το φιλικό με την Μαρκό.

Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία των «κιτρινόμαυρων» για την επανέναρξη του πρωταθλήματος, μετά τη διακοπή για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Ο αρχικός προγραμματισμός ήθελε την ΑΕΚ να αντιμετωπίζει τη Μαρκό σε φιλική αναμέτρηση, η οποία θα κρατούσε για μια ώρα. Τελικά, η συνάντηση προπονητικού χαρακτήρα ακυρώθηκε, με αποτέλεσμα οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς να προπονηθούν κανονικά.

Το ΑΕΚ – ΠΑΟΚ, για την 7η αγωνιστική της Super League, είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή 19 Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 21:00 και θα μεταδοθεί από το CosmoteSport1HD.