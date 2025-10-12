Ομάδες

Άρης: Καλύφθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Onsports Team 12 Οκτωβρίου 2025, 22:19
SUPER LEAGUE

Άρης: Καλύφθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Η ΠΑΕ της Θεσσαλονίκης γνωστοποίησε πως καλύφθηκαν τα 4 εκατ. της ΑΜΚ, ενώ προκηρύχθηκε νέα η οποία θα φτάσει τα 5 εκατ.

Η ΠΑΕ Άρης ενημέρωσε πως ολοκλήρωσε επιτυχώς την τρέχουσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ με την πλήρη κάλυψη του ποσού από τους μετόχους της εταιρείας.

Παράλληλα προγραμματίζεται νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα πραγματοποιηθεί το επόμενο διάστημα.

 



