Παναθηναϊκός: Ανακούφιση για Ντραγκόφσκι, δεν εμπνέει ανησυχία ο τραυματισμός του

Onsports Team

Ο Πολωνός τερματοφύλακας που αποχώρησε από την αποστολή της Εθνικής του, δεν έχει κάτι σοβαρό και όλα δείχνουν πως προλαβαίνει το ματς με τον Άρη.

Αν και βρισκόμαστε στο διάστημα της διακοπής λόγω Εθνικών ομάδων, ο Παναθηναϊκός έχει το μυαλό του στους τραυματίες. Πελίστρι, Σάντσες και Ντέσερς είναι εκτός και δύσκολα θα προλάβει κάποιος εξ αυτών το ματς με τον Άρη. Οπότε ο Χρήστος Κόντης το τελευταίο που θα ήθελε ήταν… έξτρα πονοκεφάλους.

Η είδηση πως ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι έχει πρόβλημα τραυματισμού και αποχωρεί νωρίτερα από την αποστολή της Εθνικής Πολωνίας, επιστρέφοντας στην Αθήνα, άγχωσε τους πάντες. Και είναι λογικό, καθώς τα δημοσιεύματα στην Πολωνία ήταν ανησυχητικά.

Όμως οι εξετάσεις του διεθνούς τερματοφύλακα και οι διαβεβαιώσεις του ίδιου για τις ενοχλήσεις στη μέση, έφεραν την ανακούφιση σε όλους. Ο Ντραγκόφσμι δεν έχει κάτι που να εμπνέει ανησυχία.

Μάλιστα, όλα δείχνουν πως θα είναι κανονικά διαθέσιμος για το επερχόμενο ματς με τον Άρη. Άλλωστε μεσολαβεί μια βδομάδα μέχρι τότε, οπότε θα είναι στη διάθεση του προπονητή.

ΦΙΛΙΚΟ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

Φιλικό παιχνίδι δύο 30λεπτων έδωσαν οι Πράσινοι την Κυριακή στο «Γ. Καλαφάτης». Ο Χρήστος Κόντης χρησιμοποίησε όλους τους ποδοσφαιριστές που είχε στη διάθεσή του, δίνοντας την ευκαιρία και σε κάποιους παίκτες της ακαδημίας να πλαισιώσουν την πρώτη ομάδα.

Πρόγραμμα στο γυμναστήριο ακολούθησε ο Πελίστρι, ενώ σε θεραπεία υποβλήθηκαν οι Ντέσερς, Σάντσες, Μπόκος.

Απουσίασαν οι διεθνείς Μπακασέτας, Σιώπης, Ντραγκόφσκι, Σφιντέρσκι, Τσέριν, Ίνγκασον, Λαφόν, Μπρέγκου, Φικάι.