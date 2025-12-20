Ομάδες

Κοινό μήνυμα από Θύρα 13 και Αυτόνομη: «Ναι στις μετακινήσεις οπαδών»
Onsports Team 20 Δεκεμβρίου 2025, 18:42
BASKET LEAGUE / Παναθηναϊκός

Οι φίλοι του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή έστειλαν κοινό μήνυμα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης στο Telekom Center Athens.

Ιστορική είναι η αναμέτρηση που λαμβάνει χώρα σήμερα στο Telekom Center Athens, μιας και μετά από πάρα πολλά χρόνια σε αγώνα ελληνικού πρωταθλήματος βρίσκονται στο γήπεδο και οπαδοί των φιλοξενούμενων. 

Μάλιστα, οι οργανωμένοι φίλοι του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή έστειλαν κοινό μήνυμα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης στο «T-Center».

Το «ναι στις μετακινήσεις των οπαδών» αναρτήθηκε σε πανό κι από τις δύο πλευρές, με το βροντερό μήνυμα να φτάνει παντού.



