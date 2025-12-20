Παναθηναϊκός AKTOR - Ηρακλής: Ο Ρισόν Χολμς επέστρεψε

Μετά από σχεδόν 2μήνες από τον τραυματισμό του ο Αμερικανός σέντερ επέστρεψε σε αγωνιστική δράση και προσθέτει ένα ακόμα μεγάλο "όπλο" στη φαρέτρα του Εργκίν Αταμάν.

Όλο και καλύτερα είναι τα νέα για τον Εργκίν Αταμάν, μιας και μετά την επιστροφή του Τσέντι Όσμαν στην αγωνιστική δράση ήρθε η ώρα και για τον Ρισόν Χολμς.

Ο Τούρκος παίκτης επέστρεψε με τον πλέον δυναμικό τρόπο και αυτό ελπίζουν άπαντες στον Παναθηναϊκό και για τον Αμερικανό σέντερ.

Ο Ρισόν Χολμς είχε τραυματιστεί στην αναμέτρηση της 28ης Οκτωβρίου στον αγώνα της Euroleague με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και από τέτε δεν ήταν σε θέση να αγωνιστεί με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Ο έμπειρος παίκτης το τελευταίο διάστημα προπονείται σε κανονικούς ρυθμούς με την υπόλοιπη ομάδα και ο Εργκίν Αταμάν πήρε την απόφαση να τον συμπεριλάβει στην δωδεκάδα του Παναθηναϊκού και πριν λίγη ώρα να τον ρίξει στο παρκέ.

Συγκεκριμένα, πέντε λεπτά μετά την έναρξη του παιχνιδιού και με τον Ηρακή να προηγείται με 10-18 του Παναθηναϊκού ο τεχνικός του "τριφυλλιού" πέρασε εκτός τον Φαρίντ και μετά από 53 ημέρες έριξε και πάλι στη "μάχη" τον άλλοτε NBAer.