Παναθηναϊκός AKTOR - Ηρακλής: Με 10.000 Παναθηναϊκούς στο πλευρό του

Onsports Team

Για ένα ακόμα απόγευμα πάνω από 10.000 φίλοι του Παναθηναϊκού βρίσκονται στο Telekom Center και έχουν δημιουργήσει μια φανταστική ατμόσφαιρα.

Για ένα ακόμα απόγευμα ο κόσμος του Παναθηναϊκού κάνει τη διαφορά. για ένα ακόμα απόγευμα οι φίλοι της ομάδας είναι στη θέση τους. Είναι στις εξέδρες του κλειστού των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων και έχουν δημιουργήσει μια φανταστική, Παναθηναϊκή ατμόσφαιρα.

Το «T-Center» και πάλι έχει κατακλυστεί από κόσμο, που έχει δώσε μοναδικό χρώμα στις εξέδρες του γηπέδου.

Κόσμο όλων των ηλικιών και πάρα πολλές οικογένειες. Οικογένειες που έχουν και σήμερα την ευκαιρία να περάσουν αρκετές ώρες στο σπίτι του Παναθηναϊκού.