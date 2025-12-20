Αποθέωση για τις θριαμβεύτριες του Βελιγραδίου

Onsports Team

Στο Telekom Center, ανάμεσα στους 10.000 φίλους του Παναθηναϊκού, βρίσκεται και η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού η οποία αποθεώθηκε για την μεγάλη πρόκρισή της στο EuroCup επί του Ερυθρού Αστέρα.

Η ομάδα μπάσκετ γυναικών του Παναθηναϊκού σημείωσε μια εντυπωσιακή πρόκριση. Οι "πράσινες" με δύο νίκες επί του Ερυθρού Αστέρα πήραν την πρόκριση στην επόμενη φάση του EuroCup πετώντας στο... καναβάτσο το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου.

Οι "πράσινοι" λίγες ημέρες μετά αποδέχτηκαν την πρόσκληση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και βρίσκονται στο T-Center και παρακολουθούν την αναμέτρηση με τον Ηρακλή.

Οι 10.000 και πλέον φίλοι της ομάδας αποθέρωσαν τις θριαμβεύτριες του Βελιγραδίου οι οποίες έχουν βάλει πλώρη για ακόμα μεγαλύτερα επιτεύγματα.