Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Αποθέωση για τις θριαμβεύτριες του Βελιγραδίου
Onsports Team 20 Δεκεμβρίου 2025, 19:03
BASKET LEAGUE / Παναθηναϊκός

Αποθέωση για τις θριαμβεύτριες του Βελιγραδίου

Στο Telekom Center, ανάμεσα στους 10.000 φίλους του Παναθηναϊκού, βρίσκεται και η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού η οποία αποθεώθηκε για την μεγάλη πρόκρισή της στο EuroCup επί του Ερυθρού Αστέρα. 

Η ομάδα μπάσκετ γυναικών του Παναθηναϊκού σημείωσε μια εντυπωσιακή πρόκριση. Οι "πράσινες" με δύο νίκες επί του Ερυθρού Αστέρα πήραν την πρόκριση στην επόμενη φάση του EuroCup πετώντας στο... καναβάτσο το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. 

Οι "πράσινοι" λίγες ημέρες μετά αποδέχτηκαν την πρόσκληση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και βρίσκονται στο T-Center και παρακολουθούν την αναμέτρηση με τον Ηρακλή. 

Οι 10.000 και πλέον φίλοι της ομάδας αποθέρωσαν τις θριαμβεύτριες του Βελιγραδίου οι οποίες έχουν βάλει πλώρη για ακόμα μεγαλύτερα επιτεύγματα. 



Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
Χολμς: «Είμαι καλά και είμαι πολύ αισιόδοξος για τη συνέχεια»
45 λεπτά πριν Χολμς: «Είμαι καλά και είμαι πολύ αισιόδοξος για τη συνέχεια»
SUPER LEAGUE
LIVE CHAT, Ολυμπιακός - Κηφισιά: Το κρίσιμο ματς για τη Super League
55 λεπτά πριν LIVE CHAT, Ολυμπιακός - Κηφισιά: Το κρίσιμο ματς για τη Super League
BASKET LEAGUE
Αταμάν: «Ο Χολμς έπαιξε καλύτερα από ό,τι περίμενα»
58 λεπτά πριν Αταμάν: «Ο Χολμς έπαιξε καλύτερα από ό,τι περίμενα»
BASKET LEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR - Ηρακλής 97-82: Ο Χολμς επέστρεψε και... καθάρισε
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός AKTOR - Ηρακλής 97-82: Ο Χολμς επέστρεψε και... καθάρισε
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved