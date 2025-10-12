Ομάδες

ΑΕΚ: Ευχάριστα νέα για Μαρίν, κανονικά στην αποστολή της Ρουμανίας
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 12 Οκτωβρίου 2025, 13:18
Ευχάριστα ήταν τα νέα που ήρθαν από τη Ρουμανία για την ΑΕΚ, όσον αφορά στον τραυματισμό του Ραζβάν Μαρίν.

Τις προηγούμενες ημέρες υπήρξε πολλή κουβέντα για το πρόβλημα που αποκόμισε ο 29χρονος μέσος κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην εθνική Ρουμανίας.

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, μάλιστα, σε δηλώσεις του είχε υποστηρίξει ότι ο ποδοσφαιριστής θα μείνει εκτός από τον αγώνα της Κυριακής (12/10). Ο Μαρίν τελικά συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για το κρίσιμο ματς των Ρουμάνων, καθώς, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες από την πατρίδα του, η μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε βγήκε «καθαρή».

Η συγκεκριμένη εξέλιξη ήρθε επί της ουσίας να επιβεβαιώσει τα λεγόμενα του πατέρα του, Πέτρε Μαρίν, ο οποίος είχε πει σε δηλώσεις του ότι δεν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό. Η παραπάνω εξέλιξη, φυσικά, προκάλεσε μεγάλου ανακούφιση και στην ΑΕΚ, καθώς ακολουθεί ένα δύσκολη πρόγραμμα μετά τη διακοπή, ξεκινώντας από το ντέρμπι «Δικεφάλων» με τον ΠΑΟΚ, την άλλη Κυριακή (19/10).



