ΑΕΚ: Ευχάριστα νέα για Μαρίν, κανονικά στην αποστολή της Ρουμανίας

Ευχάριστα ήταν τα νέα που ήρθαν από τη Ρουμανία για την ΑΕΚ, όσον αφορά στον τραυματισμό του Ραζβάν Μαρίν.

Τις προηγούμενες ημέρες υπήρξε πολλή κουβέντα για το πρόβλημα που αποκόμισε ο 29χρονος μέσος κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην εθνική Ρουμανίας.

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, μάλιστα, σε δηλώσεις του είχε υποστηρίξει ότι ο ποδοσφαιριστής θα μείνει εκτός από τον αγώνα της Κυριακής (12/10). Ο Μαρίν τελικά συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για το κρίσιμο ματς των Ρουμάνων, καθώς, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες από την πατρίδα του, η μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε βγήκε «καθαρή».

Η συγκεκριμένη εξέλιξη ήρθε επί της ουσίας να επιβεβαιώσει τα λεγόμενα του πατέρα του, Πέτρε Μαρίν, ο οποίος είχε πει σε δηλώσεις του ότι δεν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό. Η παραπάνω εξέλιξη, φυσικά, προκάλεσε μεγάλου ανακούφιση και στην ΑΕΚ, καθώς ακολουθεί ένα δύσκολη πρόγραμμα μετά τη διακοπή, ξεκινώντας από το ντέρμπι «Δικεφάλων» με τον ΠΑΟΚ, την άλλη Κυριακή (19/10).