AEK: Πρόβλημα με Μαρίν, θα υποβληθεί σε μαγνητική
KLODIAN LATO / EUROKINISSI
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 11 Οκτωβρίου 2025, 09:41
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / ΑΕΚ

AEK: Πρόβλημα με Μαρίν, θα υποβληθεί σε μαγνητική

Πρόβλημα προέκυψε με τον Ραζβάν Μαρίν, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην εθνική Ρουμανίας και στην ΑΕΚ υπάρχει ανησυχία.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα ΜΜΕ της πατρίδας του, ο 29χρονος μέσος ένιωσε ενοχλήσεις και θα υποβληθεί σε μαγνητική.

Τα αποτελέσματα της θα δείξουν αν ο Μιρτσέα Λουτσέσκου θα τον έχει στη διάθεση του στον κυριακάτικο (12/10) αγώνα με την Αυστρία, για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Ο έμπειρος τεχνικός, πάντως, έχει ήδη καλέσει στην εθνική Ρουμανίας και τον Άντριαν Σουτ, καθώς είναι δεδομένο ότι ο Μαρίν δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.

Όπως είναι, φυσικό, στη… τσίτα είναι κι οι άνθρωποι της ΑΕΚ, ενόψει και του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, αλλά και γενικότερα του απαιτητικού προγράμματος που ακολουθεί μετά τη διακοπή.



