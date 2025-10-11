Ομάδες

Ηλιόπουλος: «Αυτά που συμβαίνουν είναι για γέλια και για κλάματα - Δεν σας φοβάμαι... »
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 11 Οκτωβρίου 2025, 10:00
Ο Μάριος Ηλιόπουλος έστειλε ηχηρό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, με αφορμή την κλήση σε απολογία για τον αγώνα της ΑΕΚ με την Κηφισιά.

Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν πολλά παράπονα από διαιτησία και VAR στον αγώνα με την ομάδα των βορείων προαστείων.

Επίσης, η ΔΕΑΒ κάλεσε σε απολογία τον ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριο Ηλιόπουλο. Με αφορμή όλα τα παραπάνω, ο διοικητικός ηγέτης της «Ένωσης» έκανε μια… αιχμηρή δήλωση στην εφημερίδα «Δικέφαλος», στέλνοντας μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάριος Ηλιόπουλος:

«“Ευτυχώς” που μετά από τόσα χρόνια τραγικών φαινομένων Βίας στο Ελληνικό Ποδόσφαιρο, στο Περιστέρι έγινα ο λόγος και κατάφερα απ’ ό,τι φαίνεται, έστω και προσωρινά, για λίγες μέρες, να αλλάξει ο ορισμός “φαινόμενο βίας”. Αυτό είναι αξιοσημείωτο! Αυτά που συμβαίνουν εντός κι εκτός γραμμών είναι για γέλια και για κλάματα. “Όποιος” σκάβει λάκκους πολύ σύντομα θα πέσει ο ίδιος μέσα. Δεν σας φοβάμαι... Θα αυτορυθμιστείτε... Και ας ήθελε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα...»



