EuroLeague: Η Ντουμπάι BC απέκτησε τον Τάραν Άρμστρονγκ

Onsports Team

Ενισχύεται η Ντουμπάι BC ενόψει της συνέχειας των υποχρεώσεών της στη Euroleague, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Τάραν Άρμστρονγκ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 1+1 έτους. Η τελευταία ομάδα στην καριέρα του Αυστραλού γκαρντ ήταν οι Σαντα Κρουζ Ουόριορς, η θυγατρική των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς στην G League. Στις 12 εμφανίσεις του, με τις οποίες «έκλεισε» τη σεζόν 2024-25, αφού δεν έκανε ντεμπούτο με το Γκόλντεν Στέιτ, είχε μέσο όρο 11.8 πόντους, 5.9 ριμπάουντ, 7.9 ασίστ και 1.3 κλεψίματα.

Ο 23χρονος άσος πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της παρελθούσας σεζόν παίζοντας στη μεγάλη κατηγορία της Αυστραλίας με τους Κερνς Τάιπανς, όπου είχε μέσο όρο 17.1 πόντους, 4.6 ριμπάουντ, 4.7 ασίστ και 0.9 κλεψίματα σε 19 αγώνες για τη National Basketball League.

Όταν ο Άρμστρονγκ κάνει το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Ντουμπάι BC, θα πραγματοποιήσει την «παρθενική» εμφάνιση της καριέρας του στη Euroleague. Παράλληλα, θα γίνει ο 18ος Αυστραλός που θα αγωνιστεί στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.