Παναθηναϊκός: Οι πρώτες εντυπώσεις του Ζαρουρί από την Αθήνα - Δείτε βίντεο
INTIME SPORTS
Οnsports team 11 Οκτωβρίου 2025, 11:52
SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Οι πρώτες εντυπώσεις του Ζαρουρί από την Αθήνα - Δείτε βίντεο

Ο Ανάς Ζαρουρί μίλησε για τους πρώτους μήνες παρουσίας του στον Παναθηναϊκό και τη ζωή του στην Αθήνα.

Ο 24χρονος Μαροκινός, μέσω ενός βίντεο, περιγράφει πως βιώνει την ελληνική περιπέτειά του.

Ο Ζαρουρί ήρθε στον Παναθηναϊκό με τη μορφή δανεισμού από τη Λανς κι ήδη έχει καταφέρει να ξεχωρίσει, με αποκορύφωμα φυσικά το χατ τρικ που πέτυχε κόντρα στη Γιουνγκ Μπόις στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League.

Ο επιθετικός του «τριφυλλιού» μίλησε για τη συγκεκριμένη εμφάνιση, για τη ζωή του στην Αθήνα και το μπάσκετ που παίζει στον ελεύθερο χρόνο του, σε μια απολαυστική συνέντευξη που ανέβασε στο κανάλι του στο YouTube.

Life in Athens ?? | Anass Zaroury’s First Months



