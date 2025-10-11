Ομάδες

Super League 2: Για το απόλυτο Καλαμάτα και Νίκη Βόλου – Το πρόγραμμα του Σαββάτου (11/10)
INTIME SPORTS
Οnsports team 11 Οκτωβρίου 2025, 12:38
SUPER LEAGUE 2

Καλαμάτα και Νίκη Βόλου στοχεύουν στην πέμπτη νίκη τους σε ισάριθμες αναμετρήσεις στη Super League 2, κάτι που θα τους διατηρήσει μόνες στην κορυφή των δύο ομίλων.

Η δράση δεν σταματά στη Super League 2, καθώς σε ένα Σαββατοκύριακο που υπάρχει διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων, στη δεύτερη τη τάξει κατηγορία έχουμε κανονικά δράση.

Η πρωτοπόρος του Α’ ομίλου, Νίκη Βόλου δοκιμάζεται στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα Β’ AKTOR, ενώ εκείνη του Β’ ομίλου, Καλαμάτα υποδέχεται το Αιγάλεω.

Στο κυνήγι των «μπλε» του Βόλου βρίσκεται ο Ηρακλής, ο οποίος αγωνίζεται εκτός έδρας με τον Μακεδονικό.

Το σημερινό (11/10) πρόγραμμα της Super League 2

Α ΟΜΙΛΟΣ

  • Μακεδονικός – Ηρακλής (14:00 - ACTION 24)
  • Αστέρας B AKTOR – Nίκη Βόλου (14:00)
  • Καμπανιακός – Νέστος Χρυσούπολης (16:00)

Η βαθμολογία (σε 4 αγώνες)

  1. Νίκη Βόλου 12
  2. Ηρακλής 10
  3. Αναγέννηση Καρδίτσας 9
  4. Αστέρας Β’ AKTOR 8
  5. Μακεδονικός 5
  6. Καβάλα 4
  7. ΠΑΟΚ Β’ 3
  8. Νέστος Χρυσούπολης 3
  9. Καμπανιακός 3
  10. ΠΑΣ Γιάννινα 0

Β ΟΜΙΛΟΣ

  • Καλαμάτα – Αιγάλεω (14:00)
  • Μαρκό – Ελλάς Σύρου (16:00)

Η βαθμολογία (σε 4 αγώνες)

  1. Καλαμάτα 12
  2. Athens Kallithea 9
  3. Πανιώνιος 8
  4. ΓΣ Μαρκό 7
  5. Ολυμπιακός Β' 7
  6. Ελλάς Σύρου 4
  7. Αιγάλεω 4
  8. Παναργειακός 2
  9. Χανιά 1
  10. Ηλιούπολη 1


