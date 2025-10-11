Κριστιάνο Ρονάλντο: Ο πρώτος δισεκατομμυριούχος ποδοσφαιριστής στην ιστορία

Onsports Team

Η περιουσία του CR7 ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο σύμφωνα με το Bloomberg Billionaires Index – Έγινε ο πλουσιότερος αθλητής του πλανήτη.

Είναι στα 40 του χρόνια. Ποδοσφαιρικά έχει φτάσει στη δύση της καριέρας του. Επιχειρηματικά, όμως, είναι στην ακμή του. Κάτι που αποδεικνύεται από την τεράστια περιουσία του. Η οποία και καθιστά τον Κριστιάνο Ρονάλντο τον πλουσιότερο αθλητή του πλανήτη.

Ο Πορτογάλος έχει πλέον περιουσία που ξεπερνά τα 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια (1,19 δισεκατομμύρια ευρώ). Έτσι έγινε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος ποδοσφαιριστής της ιστορίας. Αυτό προκύπτει από το Bloomberg Billionaires Index.

Τα έσοδα του CR7 είναι από πολλές πλευρές. Τόσο οι χορηγίες, όσο και οι επενδύσεις του. Από την Αλ Νασρ έχει βγάλει περισσότερα από 400 εκατ. δολάρια ενώ θα είναι και μέτοχος με το 15% της ομάδας. Παράλληλα διατηρεί τεράστιες συμφωνίες που του αποφέρουν μυθικά ποσά.

Πέρα από τις απολαβές του στο ποδόσφαιρο, η συμφωνία του με Nike, Armani, Louis Vuitton, Tag Heuer, Samsung και Unilever, του έχουν αποφέρει τεράστια κέρδη. Με την αθλητική εταιρεία μάλιστα, έκανε συμβόλαιο ζωής αξίας 745 εκατ. λιρών. Το μεγαλύτερο που έχει υπογράψει ποτέ αθλητής.

Ο CR7 επιχειρηματικά δραστηριοποιείται στα ΜΜΕ, ενώ έχει και το προσωπικό του brand που συναντά κανείς σε ξενοδοχεία, μέχρι και σε αρώματα.

Επιπρόσθετα, διαθέτει πανάκριβη συλλογή αυτοκινήτων, ιδιωτικό jet και χτίζει το ακριβότερο σπίτι στην Πορτογαλία.