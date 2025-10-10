Ομάδες

ΠΑΟΚ: Εκτίει με τον Πανσερραϊκό ο Ζίβκοβιτς
Onsports Team 10 Οκτωβρίου 2025, 19:29
SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Εκτίει με τον Πανσερραϊκό ο Ζίβκοβιτς

Δηλώθηκε να μην αγωνιστεί κόντρα στους Σερραίους, ο Σέρβος εξτρέμ της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία για τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, που συνέχισαν την προετοιμασία τους για το ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League με αντίπαλο την ΑΕΚ στην OPAP Arena (Κυριακή 19/10, 21:00). Πέραν των διεθνών, ο Ράζβαν Λουτσέσκου δεν είχε νέες απουσίες να διαχειριστεί.

Ο Δημήτρης Πέλκας έκανε ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, ενώ οι Γίρι Παβλένκα και Φεντόρ Τσάλοφ υποβλήθηκαν σε θεραπεία. Το Σάββατο (11/10) οι «ασπρόμαυροι» θα προπονηθούν στις 10:30.

Από εκεί και πέρα, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς που συμπλήρωσε τρεις κίτρινες κάρτες, θα εκτίσει τη μία αγωνιστική της τιμωρίας του στο παιχνίδι απέναντι στον Πανσερραϊκό (2/11, 19:30), στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.



