Παναθηναϊκός: Θεραπεία για Σάντσες και Ντέσερς – Πολλοί οι απόντες
Onsports Team 09 Οκτωβρίου 2025, 20:03
SUPER LEAGUE

Επανήλθαν στις προπονήσεις οι παίκτες του Παναθηναϊκού, μετά το τριήμερο ρεπό που τους είχε δώσει ο Χρήστος Κόντης.

Γύρισαν στο Κορωπί οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Οι «πράσινοι» μετά το ματς με τον Ατρόμητο είχαν τριήμερο ρεπό το οποίο τους έδωσε ο Χρήστος Κόντης για να ξεκουραστούν. Επανήλθαν στις προπονήσεις, με τις απουσίες να είναι πολλές.

Απόντες ήταν οι διεθνείς Μπακασέτας, Σιώπης, Ντραγκόφσκι, Σφιντέρσκι, Τσέριν, Ίνγκασον, Λαφόν, Μπρέγκου, Φικάι, Μπόκος.

Παράλληλα, θεραπεία ακολούθησαν οι Ρενάτο Σάντσες και Ντέσερς. Ο Πελίστρι έκανε δουλειά στο γυμναστήριο, οπότε ούτε οι συγκεκριμένοι τρεις προπονήθηκαν με την ομάδα όπως είναι λογικό.

Όσοι… απέμειναν, ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και πρέσινγκ, ενώ ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

 



