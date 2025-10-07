Ανάλυση ΚΕΔ: «Έπρεπε να αποβληθεί και ο Πιερό της ΑΕΚ, λάθος το πέναλτι υπέρ της Κηφισιάς» - Βίντεο

Οnsports Τeam

Η ανάλυση του αρχιδιαιτητή, Στεφάν Λανουά για όσα έγιναν στο Κηφισιά - ΑΕΚ και τα υπόλοιπα ματς για την 6η αγωνιστική της Super League.

Η αναμέτρηση Κηφισιά - ΑΕΚ ήταν συναρπαστική σε εξέλιξη και έφερε διαμαρτυρίες για τη διαιτησία από τις δύο ομάδες, κυρίως από την πλευρά της Ένωσης.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ανάλυση του Στεφάν Λανουά, η πλειοψηφία των αποφάσεων του διαιτητή Βεργέτη ήταν σωστές, με εξαίρεση δύο. Το πέναλτι που δόθηκε υπέρ των γηπεδούχων, το οποίο όμως δεν μετέτρεψε σε γκολ ο Τετέι και η μη αποβολή του Πιερό για το σκληρό μαρκάρισμα στον Ξενόπουλο ήταν τα λάθη που εντόπισε.

«Εδώ ο τερματοφύλακας προσπαθεί να παίξει τη μπάλα. δεν έχει ριψοκίνδυνη επαφή με τον με τοιν αντίπαλο. Αν υπάρχει επαφή είναι ένα πολύ ελαφρύ άγγιγμα. Δεν περιμένουμε πέναλτι, ούτε παρέμβαση του var» ανέφερε για το πέναλτι που χρεώθηκε ο Στρακόσια, ενώ για το επικίνδυνο τάκλιν του Πιερό στον Ξενόπουλο ξεκαθάρισε:

«Σε αυτή την περίπτωση ο επιθετικός της ΑΕΚ προσπαθεί να παίξει την μπάλα μετά από σέντρα και με το δεξί πόδι τεντωμένο έρχεται σε επαφή με τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Τα σημάδια από τις τάπες στο σώμα του τερματοφύλακα δείχνουν πόσο επικίνσυνη είναι η κίνηση. Περιμένουμε κόκκινη κάρτα και παρέμβαση του var για σοβαρό φάουλ».

Για το πέναλτι που ζήτησε η ΑΕΚ στο χέρι του Έμπο ανέφερε: «Μετά από σέντρα το Νο14 της Κηφισιάς ακουμπάει την μπάλα με το αριστερό του χέρι το οποίο δεν είναι σηκωμένο ψηλά. Εδώ θεωρούμε ότι είναι μία αναπάντεχη μπαλιά ανάμεσα σε δύο αμυντικούς σε μικρή απόσταση χωρίς καμία πρόθεση να παίξει την μπάλα με το χέρι. Γίνεται εντελώς τυχαία πότε δεν περιμένουμε τον καταλογισμό πέναλτι σε αυτό το περιστατικό».

Για την κόκκινη του Ρέλβας στο μαρκάρισμα πάνω στον Τετέι, είπε: «Σε αυτή την περίπτωση ο αμυνόμενος (Νο44) εμποδίζει τον επιτιθέμενο από ξεκάθαρη ευκαιρία για να σκοράρει, κρατώντας τον και εν συνεχεία σπρώχνοντας τον. Ο διαιτητής πήρε τη σωστή απόφαση. Κόκκινη κάρτα».

Για το γκολ του Ζέρσον της Κηφισιάς (με το σκορ στο 2-2) που ακυρώθηκε: «Εδώ ο παίκτης με το Νο10 της Κηφισιάς πετυχαίνει τέρμα αγγίζοντας την μπάλα με το δεξί του χέρι, αφού η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι. Ο διαιτητής πήρε τη σωστή απόφαση».

Τέλος, για το πέναλτι που κέρδισε ο Γιόβιτς και η ΑΕΚ έκανε το 2-3, τόνισε: «Σε αυτή την περίπτωση ο αμυντικός με το Νο2 της Κηφισιάς ανατρέπει με το δεξί πόδι τον αντίπαλό του εντός της περιοχής πέναλτι. Ο διαιτητής πήρε τη σωστή απόφαση. Πέναλτι».

Από εκεί και πέρα ο Λανουά ανέφερε πως σωστά ακυρώθηκαν τα γκολ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στα ματς με Ατρόμητο και Ολυμπιακό, αντίστοιχα, για επιθετικά φάουλ.