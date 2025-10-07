Παναθηναϊκός: Έναν μήνα εκτός ο Ντέσερς - Ποια παιχνίδια χάνει!

Οnsports Τeam

Δυσάρεστα τα νέα στον Παναθηναϊκό για τον Σίριλ Ντέσερς, με τον έμπειρο παίκτη να μένει εκτός δράσης για έναν ακόμα μήνα.

Πολύ άσχημα τα νέα στον Παναθηναϊκό αναφορικά με τον τραυματισμό του Σίρι Ντέσερς. Ο έμπειρος φορ του "τριφυλλιού" αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τον επόμενο έναν μήνα δημιουργώντας μεγάλο πρόβλημα στον Χρήστο Κόντη.

Οι τελευταίες εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο ο Νιγηριανός φορ έδειξαν ότι έχει υποστεί κάκωση στην ποδοκνημική με την πρώτη ιατρική εκτίμηση να κάνει λόγο για απουσία τεσσάρων εβδομάδων.

Αυτό σημαίνει ότι ο Ντέσερς θα χάσει σίγουρα τα παιχνίδια με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, με τη Φέγενορντ εκτός έδρας, με τον Αστέρα Τρίπολης στη Λεωφόρο, το εκτός έδρας στον Βόλο και το εκτός με τη Μάλμα για το Europa League.

Αισιοδοξία για Ρενάτο και Πελίστρι

Όμως δεν είναι μόνο η περίπτωση του Ντέσερς που απασχολεί τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Στα... πιτς βρίσκονται και οι Ρενάτο Σάντσες και Φακούντο Πελίστρι οι οποίοι δίνουν τη δική τους "μάχη" για να τεθούν στη διάθεση του Χρήστου Κόντη το συντομότερο δυνατό.

Ρενάτο Σάντσες έγινε αναγκαστική αλλαγή στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο 38ο λεπτό και όπως αποδείχθηκε αντιμετωπίζει τράβηγμα στο δικέφαλο. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για απουσία 10 ημέρών με τη συμμετοχή του στον αγώνα με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη να είναι στον... αέρα.

Όσο αναφορά την κατάσταση του Φάκου Πελίστρι τα πράγματα μοιάζουν να είναι καλύτερα. Ο Ουρουγουανός εξτρέμ δείχνει ότι είναι πολύ καλύτερα και είναι πολύ πιθανό να παίξει και αυτός στο παιχνίδι με τους κίτρινους στο Κλεάνθης Βικελίδης.