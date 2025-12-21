LaLiga: «Λύγισε» τη Σεβίλλη η Ρεάλ και συνεχίζει να πιέζει την Μπαρτσελόνα - Αποβλήθηκε ο Αλμέιδα

EPA/Javier Lizon, ΑΜΠΕ

Οnsports Τeam

Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε με 2-0 της Σεβίλλης στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» και διατηρείται δυναμικά στο κυνήγι της κορυφής της La Liga, μετά την ολοκλήρωση της 17ης αγωνιστικής.

Οι «μερένγκες» άνοιξαν το σκορ στο 38ο λεπτό, όταν ο Τζουντ Μπέλιγχαμ επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την εξαιρετική του φόρμα, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα και δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο πριν από την ανάπαυλα. Το πρώτο ημίχρονο σημαδεύτηκε και από την αποβολή του προπονητή της Σεβίλλης, Ματίας Αλμέιδα, ο οποίος είδε την κόκκινη κάρτα για έντονες διαμαρτυρίες προς τη διαιτησία.

Στο δεύτερο μέρος, η Ρεάλ διαχειρίστηκε το προβάδισμά της και «κλείδωσε» τη νίκη στο 86ο λεπτό, όταν ο Κιλιάν Εμπαπέ ευστόχησε σε εκτέλεση πέναλτι, διαμορφώνοντας το τελικό 2-0. Η Σεβίλλη προσπάθησε να αντιδράσει, όμως δεν κατάφερε να απειλήσει ουσιαστικά την εστία των γηπεδούχων.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής:

Βαλένθια-Μαγιόρκα 1-1 (52' Ντούρο - 23' Σαμού Κόστα)

Οβιέδο-Θέλτα 0-0

Λεβάντε-Σοσιεδάδ 1-1 (90'+ Ντε Λα Φουέντε - 45' Κούμπο)

Οσασούνα-Αλαβές 3-0 (72΄, 81΄πεν. Μπούντιμιρ, 93΄ Ντα Άρο)

Ρεάλ Μαδρίτης-Σεβίλλη 2-0 (38΄ Μπέλιγχαμ, 86΄ πεν. Εμπαπέ)

Τζιρόνα-Ατλέτικο Μαδρίτης 21/12

Βιγιαρεάλ-Μπαρτσελόνα 21/12

Ελτσε-Ράγιο Βαγεκάνο 21/12

Μπέτις-Χετάφε 21/12

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Εσπανιόλ 22/12

Η βαθμολογία

1. Μπαρτσελόνα 43 (17 αγ.)

2. Ρεάλ Μαδρίτης 42 (18 αγ.)

3. Βιγιαρεάλ 35 (15 αγ.)

4. Ατλέτικο Μαδρίτης 34 (17 αγ.)

5. Εσπανιόλ 30 (16 αγ.)

6. Ρεάλ Μπέτις 25 (16 αγ.)

7. Θέλτα 23 (17 αγ.)

8. Αθλέτικ Μπιλμπάο 23 (17 αγ.)

9. Σεβίλλη 20 (17 αγ.)

10. Χετάφε 20 (16 αγ.)

11. Έλτσε 19 (16 αγ.)

12. Οσασούνα 18 (17 αγ.)

13. Ράγιο Βαγεκάνο 18 (16 αγ.)

14. Μαγιόρκα 18 (17 αγ.)

15. Αλαβές 18 (17 αγ.)

16. Ρεάλ Σοσιεδάδ 17 (17 αγ.)

17. Βαλένθια 16 (17 αγ.)

18. Τζιρόνα 15 (16 αγ.)

19. Ρεάλ Οβιέδο 11 (17 αγ.)

20. Λεβάντε 10 (16 αγ.)