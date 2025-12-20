Volley League Γυναικών: «Τρένο» τα «φίνα κορίτσια» - Αποτελέσματα και βαθμολογία
Ο Παναθηναϊκός συνέχισε την εντυπωσιακή του πορεία στην Volley League Γυναικών, διατηρώντας το απόλυτο των νικών στο πρωτάθλημα.
Οι «πράσινες» επικράτησαν άνετα 3-0 σετ του Μίλωνα και παρέμειναν στην κορυφή της βαθμολογίας, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική τους ανωτερότητα και τη σταθερότητά τους από αγωνιστική σε αγωνιστική.
Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο Ολυμπιακός, ο οποίος νίκησε 3-1 σετ τον ΖΑΟΚ στου Ρέντη, συνεχίζοντας την πίεση προς την κορυφή.
Παράλληλα, με άνετες εμφανίσεις προχώρησαν και οι υπόλοιπες ομάδες της πρώτης γραμμής, καθώς ο Πανιώνιος και η ΑΕΚ επικράτησαν 3-0 σετ των Ηλυσιακού και Άρη, αντίστοιχα.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής Volley League Γυναικών:
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου
- Πανιώνιος - Ηλυσιακός 3-0 (25-16, 25-19, 25-17)
- Μίλων - Παναθηναϊκός 0-3 (19-25, 10-25, 20-25)
- Άρης - ΑΕΚ 0-3 (16-25, 23-25, 18-25)
- Ολυμπιακός - ΖΑΟΝ 3-1 (25-21, 25-19, 23-25, 25-21)
- Θέτις - ΑΟ Θήρας 2-3 (25-29, 25-22, 13-25, 17-25, 13-15)
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου
- Μαρκόπουλο - ΠΑΟΚ
Η βαθμολογία (σε 11 αγώνες)
1. Παναθηναϊκός 33-8 30
2. Ολυμπιακός 30-12 27
3. Πανιώνιος 27-13 24
4. ΑΟ Θήρας 25-19 18
5. ΑΕΚ 23-18 18
6. ΖΑΟΝ 21-21 18
7. ΠΑΟΚ 20-20 15
8. Θέτις Βούλας 20-28 12
9. Μίλωνας 17-26 12
10. Μαρκόπουλο 13-26 8
11. Άρης 9-28 7
12. Ηλυσιακός 10-29 6