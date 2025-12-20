Volley League Γυναικών: «Τρένο» τα «φίνα κορίτσια» - Αποτελέσματα και βαθμολογία

EUROKINISSI

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε την εντυπωσιακή του πορεία στην Volley League Γυναικών, διατηρώντας το απόλυτο των νικών στο πρωτάθλημα.

Οι «πράσινες» επικράτησαν άνετα 3-0 σετ του Μίλωνα και παρέμειναν στην κορυφή της βαθμολογίας, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική τους ανωτερότητα και τη σταθερότητά τους από αγωνιστική σε αγωνιστική.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο Ολυμπιακός, ο οποίος νίκησε 3-1 σετ τον ΖΑΟΚ στου Ρέντη, συνεχίζοντας την πίεση προς την κορυφή.

Παράλληλα, με άνετες εμφανίσεις προχώρησαν και οι υπόλοιπες ομάδες της πρώτης γραμμής, καθώς ο Πανιώνιος και η ΑΕΚ επικράτησαν 3-0 σετ των Ηλυσιακού και Άρη, αντίστοιχα.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής Volley League Γυναικών:

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

Πανιώνιος - Ηλυσιακός 3-0 (25-16, 25-19, 25-17)

Μίλων - Παναθηναϊκός 0-3 (19-25, 10-25, 20-25)

Άρης - ΑΕΚ 0-3 (16-25, 23-25, 18-25)

Ολυμπιακός - ΖΑΟΝ 3-1 (25-21, 25-19, 23-25, 25-21)

Θέτις - ΑΟ Θήρας 2-3 (25-29, 25-22, 13-25, 17-25, 13-15)

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

Μαρκόπουλο - ΠΑΟΚ

Η βαθμολογία (σε 11 αγώνες)

1. Παναθηναϊκός 33-8 30

2. Ολυμπιακός 30-12 27

3. Πανιώνιος 27-13 24

4. ΑΟ Θήρας 25-19 18

5. ΑΕΚ 23-18 18

6. ΖΑΟΝ 21-21 18

7. ΠΑΟΚ 20-20 15

8. Θέτις Βούλας 20-28 12

9. Μίλωνας 17-26 12

10. Μαρκόπουλο 13-26 8

11. Άρης 9-28 7

12. Ηλυσιακός 10-29 6