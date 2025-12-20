Volley League Ανδρών: Επική ανατροπή Παναθηναϊκού κόντρα στον Πανιώνιο! Η βαθμολογία

EUROKINISSI

Onsports Team

Μετά από ένα καταπληκτικό ματς που διεξήχθη στο «Ανδρέας Βαρίκας», ο Παναθηναϊκός πέτυχε μια σπουδαία ανατροπή και επικράτησε του Πανιωνίου 3-2 σετ, στο δεύτερο χρονικά παιχνίδι της 8ης αγωνιστικής της Volley League Ανδρών.

Οι «πράσινοι», αν και βρέθηκαν πίσω στο σκορ 2-0 σετ, έδειξαν χαρακτήρα και ποιότητα, καταφέρνοντας να επιστρέψουν δυναμικά και να πάρουν μια πολύτιμη νίκη. Αυτή τη φορά, η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου δεν έπαθε ό,τι στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, όταν είχε ισοφαρίσει από 2-0 σε 2-2 αλλά λύγισε στο τάι μπρέικ απέναντι στον «δικέφαλο».

Στο ματς του Σαββάτου (20/12) το σκηνικό ήταν διαφορετικό, χάρη στην καθοριστική συμβολή του Νίλσεν. Ο Δανός πήρε το σερβίς στο κρίσιμο σημείο του πέμπτου σετ (7-7) και με τρεις συνεχόμενους άσους ουσιαστικά «τελείωσε» τον αγώνα, με τον Παναθηναϊκό να κυριαρχεί παράλληλα και στο μπλοκ, σφραγίζοντας μια μεγάλη ανατροπή και νίκη.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής της Volley League Ανδρών:

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

ΟΦΗ - Ολυμπιακός 1-3 (16-25, 17-25, 28-26, 21-25

Πανιώνιος - Παναθηναϊκός 2-3 (40-38, 25-18, 15-25, 22-25, 7-15)

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

17:00 ΠΑΟΚ - Φλοίσβος

19:00 Καλαμάτα 80 - Κηφισιά

19:00 Μίλων - Φοίνικας Σύρου

Η βαθμολογία (σε 7 αγώνες)

1. Μίλωνας 21-6 19

2. Παναθηναϊκός 21-10 18 -8αγ.

3. Ολυμπιακός 19-12 16 -8αγ.

4. ΠΑΟΚ 16-10 13

5. ΟΦΗ 16-15 12 -8αγ.

6. Καλαμάτα 80 11-14 9

7. Φοίνικας Σύρου 9-13 9

8. Πανιώνιος 12-19 8 -8αγ.

9. Φλοίσβος Π. Φαλήρου 6-18 4

10. ΑΟΠ Κηφισιάς 5-19 3