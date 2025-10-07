Ομάδες

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Δύσκολα στο ντέρμπι «Δικεφάλων» ο Μουκουντί | Το χρονοδιάγραμμα για Ζίνι, Περέιρα
INTIME SPORTS
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 07 Οκτωβρίου 2025, 12:10
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Δύσκολα στο ντέρμπι «Δικεφάλων» ο Μουκουντί | Το χρονοδιάγραμμα για Ζίνι, Περέιρα

Ο Αρόλντ Μουκουντί είναι εξαιρετικά αμφίβολος για το ντέρμπι, ΑΕΚ – ΠΑΟΚ, στην επανέναρξη της Super League – Παραμένουν εκτός Ζίνι και Περέιρα, δείτε πότε υπολογίζεται να επιστρέψουν.

Η ΑΕΚ πέτυχε μια μάγκικη ανατροπή κόντρα στην Κηφισιά, κερδίζοντας την πολύ καλή ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, αλλά και τον κακό εαυτό της.

Το πρώτο μισάωρο ήταν πολύ κακό για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος είδε και τον Μουκουντί να αποχωρεί με πρόβλημα. Ο Ρέλβας πήρε τη θέση του στο 38ο λεπτό.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Καμερουνέζος ταλαιπωρείται από ένα τράβηγμα, το οποίο, όμως, είναι στα… όρια της θλάσης και γι’ αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Ως εκ τούτου, λοιπόν, όλα δείχνουν ότι ο Μάρκο Νίκολιτς δεν θα τον έχει στη διάθεση του στο ΑΕΚ – ΠΑΟΚ, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 19 Οκτωβρίου στην «OPAP Arena».

Με δεδομένο, όμως, ότι υπήρχαν φόβοι για θλάση, τα νέα είναι ευχάριστα, καθώς υπάρχουν ελπίδες να είναι έτοιμος για τα ματς με Αμπερντίν και Ολυμπιακό, τα οποία ακολουθούν μετά το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Πιο ξεκάθαρη εικόνα, πάντως, για την κατάσταση του Μουκουντί θα υπάρξει την επόμενη εβδομάδα, όταν θα διαπιστωθεί κι η πορεία της αποθεραπεία του.

Όσον αφορά στους Ρομπέρτο Περέιρα και Ζίνι, δεν προλαβαίνουν το ντέρμπι «Δικεφάλων». Ο Αργεντινός αναμένεται να επιστρέψει σε φουλ ρυθμούς μετά τα μέσα Οκτωβρίου, ενώ πιο σοβαρή είναι η κατάσταση του Ανγκολέζου, ο οποίος δεν πρόκειται να γυρίσει πριν τα μισά του Νοεμβρίου.



