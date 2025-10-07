ΑΕΚ: «Δεν σε ξεχνάμε Παγκόσμιε» - Το μήνυμα της «Ένωσης» για τον Γιώργο Αμερικανό

AEK BC

Σαν σήμερα, πριν από το 12 χρόνια έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος Γιώργος Αμερικανός κι η ΚΑΕ ΑΕΚ δεν θα μπορούσε να μην θυμηθεί τον «Παγκόσμιο» του ελληνικού μπάσκετ.

Ο Αμερικανός, ο οποίος απεβίωσε στις 7 Οκτωβρίου 2013, αποτελεί μια από τις πιο εμβληματικές μορφές του αθλήματος στη χώρα μας.

Ο «Παγκόσμιος» έγραψε ιστορία με την ΑΕΚ, της οποίας υπήρξε αρχηγός στο έπος του 1968! Όταν η «Ένωση» έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα που κατέκτησε ευρωπαϊκό τίτλο, σε ένα κατάμεστο Καλλιμάρμαρο.

Ο Αμερικανός ήταν ο πρώτος σκόρερ του τελικό με τη Σλάβια Πράγας, ενώ κατέκτησε επίσης έξι πρωταθλήματα και δύο φορές αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ.

Η «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ σε μήνυμα της στα social media, ανέφερε: «12 χρόνια χωρίς Εσένα. Δεν σε ξεχνάμε Παγκόσμιε!».